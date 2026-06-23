Accusée de diffamation au Maroc, une influenceuse franco-algérienne condamnée à Marrakech

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, lundi 22 juin, une influenceuse française d’origine algérienne de trente ans, à une année de prison ferme assortie d’une amende de 2 000 dirhams.

Les faits remontent au 14 juin dernier lors de son séjour à Marrakech. L’affaire a éclaté suite à la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Dans ces dernières, l’influenceuse critiquait la façon de conduire de certains citoyens marocains et « la sélectivité des forces de l’ordre dans l’application des sanctions prévues pour les infractions liées au code de la route ».

Un fait à première vue banal mais qui a vite pris de l’ampleur et a nécessité le lancement d’un mandat d’arrêt national.

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L’influenceuse franco-algérienne arrêtée à l’aéroport de Marrakech

En raison du contenu des vidéos, jugé comme « des propos diffamatoires et offensants à l’égard de citoyens marocains » et « des accusations explicites de corruption et de traitement préférentiel formulées contre des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions lors de l’application du code de la route », le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les investigations ont entraîné l’émission d’un avis de recherche à l’échelle nationale contre l’influenceuse. En effet, les magistrats ont estimé que ses propos étaient diffamatoires et relevaient de « l’injure et de l’atteinte à une institution publique régie par la loi ».

Par ailleurs, les services de police de l’aéroport de Marrakech-Menara ont procédé à l’exécution du mandat d’arrêt et à l’interpellation de la ressortissante d’origine algérienne, âgée de 30 ans, alors qu’elle s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de la France.

L’influenceuse condamnée à un an de prison ferme

D’après les éléments du dossier, il lui est reproché d’avoir publié des contenus numériques contenant des attaques envers des citoyens marocains et des accusations de corruption visant des fonctionnaires. Ces faits ont conduit les autorités judiciaires à engager des poursuites et à la renvoyer devant le tribunal.

Le tribunal de première instance de Marrakech a rendu son verdict lundi 22 juin 2026. La ressortissante française d’origine algérienne W.Y., âgée de trente ans, a été condamnée à une année de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2 000 dirhams.

L’interpellation de cette influenceuse est loin d’être un cas isolé. Ce n’est en effet pas la première fois que des créateurs de contenus d’origine algérienne ou franco-algérienne se retrouvent dans le collimateur des autorités marocaines. On se souvient notamment des tensions et des arrestations qui avaient déjà marqué la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) en décembre et janvier derniers.

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