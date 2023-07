Accusé par Zekri de vouloir combiner un match en 2010, Serrar porte plainte

L’entraineur algérien, Noureddine Zekri, a lâché une bombe. Il a accusé le président de l’ESS, Abdelhakim Serrar, de vouloir combiner un match en 2010. Ce dernier a porté plainte contre l’ancien coach de l’Entente.

Qui ne connait pas Noureddine Zekri ? L’entraineur algérien connu pour sa grande franchise et ses déclarations controversées. Bien qu’il dispose d’un CV bien étoffé, il a eu des expériences échouées avec des clubs algériens en raison de sa mentalité.

Fidèle à ses déclarations fracassantes, le technicien algérien a lâché une bombe dans une émission diffusée sur une chaine de télévision privée. En effet, il a accusé le président de l’ESS, Abdelhakim Serrar, de vouloir combiner un match en 2010. Une saison à l’issue de laquelle le MCA avait été sacré champion d’Algérie.

« En 2010, lorsque j’étais entraineur de l’ESS, on jouait le titre du championnat. La veille d’un important match face au MCA, dans le cadre de la mise à jour du calendrier, le responsable du club (Serrar) s’était réuni avec moi. Il m’avait demandé de lâcher le match, en m’affirmant que c’est le Mouloudia qui sera sacré champion d’Algérie en fin de saison ». A-t-il lâché.

Zekri ne s’est pas arrêté là. Il a fait une autre grave révélation. « Serrar m’avait dit qu’on va rencontrer des problèmes si on ne lâche pas le match. Et comme je suis un homme propre et honnête, j’avais refusé fermement. C’est à partir de là que ma relation avec le concerné s’est détériorée ».

Serrar à porter plainte contre Zekri

Les déclarations fracassantes de Noureddine Zekri ont fait réagir Abdelhakim Serrar. Ce dernier, a décidé de porter plainte contre l’ancien entraineur de l’ESS.

« Le président du conseil d’administration de l’ESS, Abdelhakim Serrar, a porté plainte contre l’ancien entraineur de l’équipe (N.Z) pour diffamation. Ce dernier, a, en effet, fait des déclarations diffamatoires qui portent atteinte à l’honneur du club, sans preuves concrètes ». A écrit la direction de l’Entente sur sa page facebook officielle.

« Ce qui prouve que les accusations du concerné sont infondées, il parle d’un match nul (1-1) alors que ce dernier s’était soldé sur une victoire de l’ESS (2-1). Apparemment, cet entraineur a la mémoire courte puisque le titre du championnat avait été perdu par l’ESS lors des dernières journées après la défaite à Tlemcen (…) Personne n’a le droit de porter atteinte au club ». Ajoute le communiqué de la direction sétifienne.