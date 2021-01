Accusé d’exhibitionnisme sexuel en France, El Mellali s’explique

L’international algérien El Mellali sort de son silence, afin d’apporter des précisions concernant l’affaire de l’exhibitionnisme sexuel dont il était condamné par la justice.

Dans un entretien accordé au quotidien algérien Le Buteur, Farid El Mellali s’explique pour la première fois, et estime que l‘affaire ne mérite pas autant de bruit. Il dit avoir bien assimilé la leçon, et qu’il est désormais assez mûr. Toutefois il considère que la réaction de la presse est un peu exagérée.

Le jeune footballeur, affirme qu’il s’agit d’une affaire simple, et que tout ce qui a été rapporté par la presse est loin d’être la vérité. Les faits déclarés étaient choquants et trop diffamés , allant jusqu’à créer un tas de malentendus.

El Mellali précise ne pas avoir été interpelé par les journalistes, afin de relater les vrais évènement de cette histoire, « Aucun journaliste n’a pris attache avec moi pour avoir ma version de faits », déclare-il.

Quelles répercussions de cette affaire sur la carrière d’El Mellali ?

L’attaquant du SCO Angers, affirme que cet incident n’influence en rien son avenir ou du moins sa carrière. Il insiste sur le fait que cette affaire lui a ouvert les yeux mais ne génère rien sur le plan professionnel.

El Mellali révèle sa détermination, à fournir plus d’efforts et de travailler dur afin d’atteindre son objectif au sein de son club, ainsi que réaliser son vrai souhait, d’intégrer l’équipe nationale. « Je compte aller droit pour atteindre mes objectifs avec mon club et réaliser mon grand vœu, celui de porter le maillot de l’Equipe nationale », précise-il.

Farid El Mellali rappel avoir renouvelé son bail avec Angers jusqu’en 2023. C’est pourquoi il promet à tous les algériens de se donner à fond au travail, et suivre les traces des icônes qui ont marqué le football algérien.