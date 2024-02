Accusé de viol, Moha la Squale, le rappeur d’origine algérienne arrêté en Allemagne

Le rappeur Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellhamed, a récemment fait l’objet d’une arrestation en Allemagne et d’une extradition en France. Cette arrestation fait suite à plusieurs semaines de fuite de la part du rappeur, qui était en fuite depuis qu’il avait violé son contrôle judiciaire en France. En effet, Moha La Squale était sous le coup d’une assignation à résidence sous surveillance électronique pour des accusations graves, notamment de viol, agression sexuelle, violences conjugales et menaces de mort sur conjoint.

Le ministère public allemand a détaillé que Moha La Squale avait été interpellé « sur mandat d’arrêt européen le 31 décembre à la frontière avec la Pologne ». Il a ensuite été remis aux autorités françaises et doit être présenté devant un juge d’instruction chargé des investigations. La fuite du rappeur vers l’Allemagne a conduit à l’émission d’un mandat d’arrêt européen à son encontre, ce qui a finalement abouti à son arrestation et à son rapatriement en France.

Le retour de Moha La Squale en France signifie qu’il devra désormais répondre de ses actes devant la justice française. Il doit comparaître devant un juge des libertés et de la détention, qui décidera des mesures de sûreté à son encontre. Le parquet a d’ores et déjà requis son placement en détention provisoire, en raison de la gravité des accusations qui pèsent contre lui.

Quels sont les accusations et les démêlés judiciaires ?

Moha La Squale, connu pour son succès dans le monde de la musique avec son premier album « Bendero », se retrouve aujourd’hui au cœur de plusieurs affaires judiciaires. En 2021, il avait été mis en examen pour des accusations de viol, agression sexuelle, violences conjugales et menaces de mort sur conjoint, suite à des plaintes déposées par plusieurs femmes. Cette mise en examen avait conduit à son placement sous contrôle judiciaire, avec une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Malgré ces mesures, le rappeur avait enfreint les règles en se rendant en Allemagne, ce qui avait conduit à son arrestation et à son extradition en France. Outre ces accusations, Moha La Squale a récemment été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d’obtempérer, outrage et rébellion lors d’un contrôle de police à Paris.