Accusé de « terrorisme », le journaliste algérien Abdelwakil Blamm placé en détention provisoire

Le journaliste et militant Abdelwakil Blamm a été placé en détention provisoire ce dimanche 5 janvier 2025, par décision du juge d’instruction du tribunal de Chéraga, à Alger.

Selon un communiqué, le parquet accuse Abdelwakil Blamm de « participation à une organisation terroriste, de diffusion de fausses informations susceptibles de menacer la sécurité publique et de porter atteinte à l’intégrité nationale ».

La Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a ouvert une enquête suite à des informations concernant des publications sur les réseaux sociaux.

Selon les autorités, Abdelwakil Blamm aurait diffusé des informations « fausses et tendancieuses ».

L’exploitation de son téléphone aurait révélé des échanges fréquents avec des individus considérés comme des terroristes opérant à l’étranger.

Arrestation et mise en cause

Les autorités ont arrêté Abdelwakil Blamm une première fois fin décembre 2024 avant de lui relâcher. Quelques jours plus tard, ils l’ont de nouveau interpellé.

Son placement en garde à vue, sans contact avec sa famille pendant plusieurs jours, a provoqué des réactions massives sur les réseaux sociaux, accompagnées d’appels à davantage de transparence.

Le parquet de Chéraga a expliqué que les charges retenues contre lui incluent des accusations de “participation à une organisation terroriste en connaissance de ses objectifs”, ainsi que “la diffusion de contenus jugés préjudiciables à l’ordre public et à l’unité nationale”.

Réactions juridiques et médiatiques

Trois avocats, dont Me Mustapha Bouchachi, Me Abdelghani Badi et Me Saïd Zahi, se sont mobilisés en dénonçant un cas de disparition forcée avant l’officialisation de l’arrestation de Blamm.

Ils ont déposé une demande d’intervention d’urgence auprès du Procureur général de la Cour d’Alger pour signaler cette situation.

Cependant, les autorités maintiennent leurs accusations, indiquant que le journaliste aurait entretenu des contacts avec des organisations terroristes sans préciser leur nom.