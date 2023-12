Accusé de tenir des propos ignobles à l’égard des Algériens, Galtier crie au complot

Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nice, l’entraîneur français, Christophe Galtier, a fait face à de nombreuses accusations datant de son passage dans le club de la Côte d’Azur.

En effet, accusé d’être l’auteur des propos racistes à l’égard de certains de ses anciens joueurs à l’OGC Nice, Galtier s’est défendu lors de l’enquête. L’actuel entraîneur du club qarati d’Al-Duhail est, en outre, accusé de harcèlement et de discrimination essentiellement contre des joueurs de confession musulmane.

Ainsi, en réponse aux témoignages de l’international algérien, Hichem Boudaoui, à la police française au sujet des pressions subis par son ex-entraîneur pendant le mois de ramadan, Galtier a dit, « Si monsieur Hicham Boudaoui cessait de s’hydrater à 23h et que le lendemain, il fait un arrêt cardiaque pendant le match ? Si on assiste à ce malheur, qui aurait été responsable de cela, s’il n’était pas hydraté durant 15 heures ? Il y a le côté humain, du malheur. Et ensuite, la responsabilité. », dit-il à la justice française.

Christophe Galtier sur la gestion des joueurs musulmans pendant le ramadan💬 « Ai-je pu heurter, blesser ? Je le regrette. Sur un point mathématique, nous en sommes à 1,78 point par match. J’ai pu représenter l’intégralité de mon effectif, à part Atal touché à l’épaule. J’ai… pic.twitter.com/ezDEEX1Vwo — Footballogue (@Footballogue) December 15, 2023

« Sales Algériens » : Galtier s’explique

Devant le tribunal correctionnel de la ville de Nice, Christophe Galtier a tenu à « clarifier » ses ignobles propos qu’il aurait prononcés pour qualifier les joueurs algériens. Ainsi, Galtier a dit, « Mes propos sont déformés. Mon vécu, c’est que quand on aborde le sujet du jeûne lors du jour du match, je sais que c’est très difficile de leur faire comprendre l’intérêt de ne pas le faire », s’est-il défendu.

Galtier a ajouté, « La gestion du jeune le jour du match est quelquechose chez nous les entraîneurs et pour moi, cela prend beaucoup d’énergie. Il faut faire attention à la santé, la performance. Le matin, je me lève et Mme Rombaut (diététicienne de l’OGC Nice) me dit que Hicham Boudaoui ne s’est pas levé. Rapidement, j’intègre le fait qu’il a eu son dernier repas à 21h la veille. Je me dis comment il va faire pour jouer, être performant et ne pas se blesser. Ma colère passe. Hicham Boudaoui a partcipé au match. Hicham Boudaoui a participé au match », indique l’ancien entraîneur niçois.