Accusé de racisme en France : Christophe Galtier réagit

L’entraineur du PSG Christophe Galtier a réagi à propos des accusations de racismes dont il fait l’objet. Il « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu’il entrainait l’OGC Nice.

Hier soir, le journaliste français Romain Molina a lâché une bombe. En effet, il a dénoncé le racisme de l’actuel entraineur du PSG Christophe Galtier lorsqu’il était à Nice envers les joueurs noirs et ceux de confession musulmane. Les internationaux algériens Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Bilal Brahimi en faisaient partie.

En effet, le journaliste en question a dévoilé un mail envoyé de l’ex-directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier, au conseiller du propriétaire du club, Dave Brailsfolde, à propos du racisme du technicien français de 56 ans. Une affaire qui a suscité une vive polémique en France et même en Algérie ces dernières heures.

A LIRE AUSSI : France / joueurs algériens : Galtier fait face à de graves accusations de racisme

Galtier conteste avec « plus grande fermeté »

Christophe Galtier a enfin réagi à propos des graves accusations de racisme dont il fait l’objet. Et ce, via son avocat dans un communiqué transmis à l’AFP. En effet, il « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu’il officiait à Nice.

Le technicien français, passé de Nice au PSG l’été dernier, « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapporté par l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias, a fait savoir Me Olivier Martin, annonçant des « poursuites judiciaires » à venir.

Quant à Julien Fournier, il affirme ne pas être l’origine de la fuite du mail dévoilé par Romain Molina. « Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépends (…) Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au média régional « Nice Matin ».

A LIRE AUSSI : OGC Nice : interdiction de jeûner de Galtier, rejetée par Boudaoui en 2022