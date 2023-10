Accusé de meurtre, un sans papiers algérien arrêté en Espagne

Un nouveau drame est survenu dans la région de Montpellier en France. En effet, un jeune Français, âgé de 21 ans, a été tué. Le suspect a pris la fuite après avoir commis le crime et a été, pendant plusieurs jours, activement recherché dans toute la France.

Les faits remontent au 18 septembre dernier, au niveau de la résidence Beau Soleil, au 138 avenue de Lodève à Montpellier. Vers 19 h 15, la victime et sa compagne se présentaient dans les lieux pour récupérer une dette d’argent que le suspect leur doit.

Accusé de meurtre, un Algérien de 22 ans activement recherché en France

Visiblement, la démarche a mal tourné et la situation a dégénéré et le suspect, qui n’est autre qu’un sans-papiers algérien âgé de 22 ans, a sorti un couteau et a poignardé son adversaire avec plusieurs coups. Lui causant une importante plaie mortelle au niveau de son thorax.

La victime et sa compagne, aussi blessée à la main, ont été évacués à l’hôpital dans l’urgence. Le jeune homme, de 21 ans, s’est éteint, le même jour, vers 22 h 15. Par ailleurs, l’auteur de ce meurtre s’est d’abord réfugié dans l’appartement de sa compagne puis a pris la fuite par la fenêtre.

Une enquête a été lancée pour retrouver les traces du meurtrier en fuite et deux personnes ont été interpelées dans le cadre de la même affaire. Il s’agit notamment de la petite amie du meurtrier et d’une autre personne soupçonnée de l’avoir aidé à prendre la fuite.

Le suspect arrêté en Espagne

Les perquisitions, menées dans le cadre de l’enquête, se sont révélées infructueuses. Et les policiers ont pris plusieurs jours pour repérer les traces du fugitif. Suite à un mandat d’arrêt européen, la police espagnole a enfin mis fin à cette cavale.

En effet, l’Algérien, en situation irrégulière en France, a été arrêté en date du 29 septembre, en Espagne. Selon le parquet du tribunal judiciaire de Montpellier, une information judiciaire a été ouverte à son encontre et les autorités chargées de son dossier attendent son extradition vers la France.

