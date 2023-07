Accusé d’agression sexuelle, un Algérien lourdement condamné au Royaume-Uni

Les accusations contre les immigrants sans papiers se multiplient en Europe. En effet, ces derniers enchainent les faux pas et se font pointer du doigt par la justice. C’est le cas de l’Algérien Marwen D. accusé d’une violente agression sur une étudiante au Royaume-Uni.

Les faits se sont déroulés alors que la jeune femme était de passage au centre-ville de NewCaslte. En état d’ivresse, la victime était prise pour cible par son agresseur, aux premières heures du matin. Ce dernier, n’est que Marwen D., ressortissant algérien âgé de 23 ans, en situation irrégulière au Royaume-Uni.

Royaume-Uni : un sans-papiers algérien agresse une étudiante en état ivresse

En effet, Marwen a trainé la jeune femme dans une ruelle isolée avant de la violer, et de lui dérober son téléphone, avant de prendre la fuite. En revanche, la police a fini par identifier cet agresseur et l’arrêter. Notamment grâce à la visualisation des vidéos enregistrées par des caméras de surveillance dans la rue en question.

Face, au juge du tribunal de NewCasle, a tout d’abord nié les faits, mais a très vite changé sa version pour raconter qu’il avait commis ces délits avec le consentement de la jeune femme. Les images consultées par la police témoignent, cependant, que Marwen a forcé l’étudiante contre sa volonté.

Ce ressortissant algérien est accusé non seulement de viol sur une personne ivre et en détresse, mais aussi de vol et de possession d’une quantité de drogues. Lors de cette audition, le juge a également déclaré que la victime ne se souvienne même pas de son agresseur ni de ce qui s’est passé cette nuit.

Après avoir avoué les faits, le tribunal de NewCastle a jugé coupable le ressortissant algérien. Et a prononcé huit ans de prison ferme à son encontre. Marwen D. sera également inscrit au registre des délinquants impliqués dans des faits d’agressions sexuelles et risque l’expulsion à l’issue de ces huit ans d’emprisonnement.

