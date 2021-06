Accusations et menaces : le dérapage dangereux de Benzaim

L’offensive haineuse du sénateur du FLN Abdelouahab Benzaim à l’égard des habitants de la Kabylie ne semble pas s’arrêter. Avec l’étrange impunité dont il jouit, le sénateur a, une nouvelle fois proféré des accusations très dangereuses ce samedi 12 juin 2021.

En effet, le sénateur n’a pas hésité d’accuser les habitants de la Kabyle d’être toujours hostiles au pays, dépassant ainsi toutes les limites en osant évoquer l’histoire de cette région, sans bien sûr la citer nommément. « À chaque fois, vous confirmez davantage votre hostilité à la nation, à la République et à la démocratie », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Selon les dangereuses accusations de Benzaim, l’hostilité de la Kabylie envers l’Algérie se confirme par la destruction des urnes et l’empêchement des gens à aller voter. À ce propos, il s’est permis d’accuser la Kabylie de tous les maux de l’Algérie, et plus encore.

« Vous détruisez les urnes, vous empêchez les gens de voter, vous n’appliquez pas les lois interdisant les marches non autorisées, vous ne payez pas les factures d’électricité, du gaz et d’eau ainsi que les impôts… », a-t-il ouvertement accusé pour expliquer cette prétendue hostilité.

Plus loin encore, il accuse la région d’héberger les mouvements séparatistes, d’insulter les institutions de l’État », et même « d’être derrière toutes les conspirations » qui se « planifient chez vous, à chaque fois, vous confirmez davantage votre hostilité à la nation, à la République et à la démocratie ».

Des accusations aux menaces

Poussant ses propos dépourvus de tout sens de responsabilité, notamment venant de la part d’un sénateur, encore plus loin, Benzaim a osé parler de l’histoire de la Kabylie en l’accusant d’être « une tumeur à l’intérieur du pays ». « Tel est écrit dans l’histoire, que vous êtes une tumeur à l’intérieur du pays, l’histoire retiendra également aujourd’hui ce que vous faites au service de vos maitres », a-t-il écrit. La question qui vient à l’esprit de tout un chacun, c’est de quelle histoire parle Benzaim ?

Si les propos du sénateur de l’ancien parti unique se sont arrêtés là, l’on se contenterait d’en rire et de passer dessus. Mais, Benzaim a carrément menacé dangereusement les gens de la Kabylie.

« Un jour, qui n’est pas loin, nous allons éradiquer toutes ces tumeurs cancéreuses qui rongent le corps d’une nation unie », a-t-il menacé tout en indiquant que « la République triomphera grâce à tous les Algériens fidèles et patriotes ». Comme si les gens de cette région du pays ne sont pas fidèles, dépourvus de patriotisme et sont tous séparatistes.