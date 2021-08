Accusations d’Israël sur l’Algérie : Alger réplique et accuse le Maroc

Jeudi dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a effectué sa première visite au Maroc, depuis la normalisation des relations entre les deux pays.

Lors de sa visite, le chef de la diplomatie israélienne avait accusé ouvertement l’Algérie de « jouer un rôle malsain avec l’Iran » dans la région.

« Yaïr Lapid a confié avoir abordé avec son homologue marocain leurs inquiétudes au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine », lit-on dans un communiqué sanctionnant la rencontre du ministre israélien avec son homologue marocain.

Alger dénonce « un aventurisme dangereux «

Ce dimanche 15 aout, l’Algérie a réagi, via un communiqué du département de Ramtane Lamamra, aux déclarations du ministre israélien, dénonçant une fuite en avant suicidaire du Maroc.

« La presse internationale a fait écho à certaines déclarations fallacieuses et malveillantes, faites à partir du Maroc, concernant l’Algérie et son rôle régional ainsi que ses relations avec un pays-tiers. Cette sortie intempestive, dont le véritable instigateur n’est autre que Nasser Bourita en sa qualité de Ministre des Affaires Étrangères du Royaume du Maroc, traduit une sourde volonté d’entrainer son nouvel allié moyen oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l’Algérie, ses valeurs et ses positions de principe », a indiqué le communiqué du ministère des Affaires Étrangères.

« Cet aventurisme dangereux qui parie sur le pire constitue un démenti formel à la prétendue « main tendue » que la propagande marocaine continue de répandre abusivement et vainement (…) Le chef de la diplomatie marocaine tente sournoisement d’ajouter à sa tentative désespérée de dénaturer la question de décolonisation qu’est le conflit du Sahara occidental un nouvel acteur représenté par une puissance militaire moyen-orientale qui continue de refuser la paix juste », a ajouté la même source.