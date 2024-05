Accueil populaire chaleureux pour Tebboune à Khenchela

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli chaleureusement par les habitants de la wilaya de Khenchela ce jeudi. Cet accueil populaire témoigne de la reconnaissance de la population pour l’attention que le Président porte au développement de leur région.

En effet, lors de sa visite de travail et d’inspection à Khenchela, le Président Tebboune a supervisé l’inauguration et l’examen de plusieurs projets vitaux. Les rues principales menant au siège de la wilaya ont été envahies dès les premières heures de la matinée par de nombreux citoyens. Arborant le drapeau national et des banderoles, ils exprimaient leur bienvenue au Président tout en soulignant l’importance des projets initiés pour leur région.

De plus, les habitants des différentes communes de la wilaya se sont rassemblés le long des principales artères pour saluer le Président. Sur l’avenue Ahmed Hafthari, Abdelmadjid Tebboune a pris le temps de serrer la main à plusieurs citoyens et de discuter avec eux. Ces échanges ont permis aux habitants de manifester leur fierté pour cette visite et leur soutien total aux efforts du Président pour construire une nouvelle Algérie.

Projets de développement et engagements du Président

En outre, les citoyens ont exprimé leur satisfaction concernant la fidélité du Président à ses engagements, et ils ont particulièrement souligné l’importance du maintien du caractère social de l’État et de la réalisation de projets vitaux dans divers secteurs, projets qui profitent directement aux citoyens.

De plus, les projets examinés et inaugurés par le Président Tebboune s’inscrivent dans le cadre du programme complémentaire de développement. Ce programme vise à renforcer la position de Khenchela en tant que wilaya centrale. La réalisation de ces projets contribue à améliorer les infrastructures locales, tout en favorisant le bien-être des habitants.

A LIRE AUSSI : En visite à Khenchela, Tebboune affirme que “l’ère des projets en retard est révolue”

Enfin, parmi les projets inaugurés, on compte des infrastructures essentielles pour le développement de la région. Ces projets visent à stimuler la croissance économique et sociale de Khenchela. Le Président a réitéré son engagement à continuer de soutenir des initiatives qui favorisent le développement local et national.