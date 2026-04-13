Accueil par Tebboune, déclarations, réponse à Trump… les premiers temps forts du pape Léon XIV à Alger

L’Algérie accueille, ce lundi 13 avril, une visite inédite dans son histoire contemporaine, celle du pape Léon XIV. Il s’agit du premier déplacement d’un souverain pontife dans le pays, marquant un moment à la fois symbolique et diplomatique majeur pour les relations entre Alger et le Vatican.

Arrivé dans la matinée à Alger, le chef de l’Église catholique a atterri vers 10h après un départ depuis l’aéroport de Fiumicino à Rome. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le président Abdelmadjid Tebboune, donnant le coup d’envoi officiel d’une visite qui ouvre une tournée africaine prévue du 13 au 23 avril, avec des étapes au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale.

À Alger, le pape Léon XIV qualifie sa visite de “très spéciale” et met en avant l’héritage de Saint-Augustin

Dès son arrivée, le pape Léon XIV a qualifié ce voyage de « très spécial ». Soulignant la place de Saint-Augustin dans l’histoire spirituelle de l’Algérie. Il a évoqué ce penseur comme un « pont important dans le dialogue interreligieux » et une figure qui donne un sens particulier à ce déplacement.

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Il a également insisté sur la portée du moment en évoquant une opportunité de « promouvoir la paix et la réconciliation dans le respect de tous les peuples ».

Déroulement de la visite pape Léon XIV en Algérie : un agenda réparti entre la capitale et l’est du pays

Au-delà de son caractère inédit, cette visite est structurée autour de plusieurs étapes officielles dans la capitale et dans l’est du pays, entre séquences protocolaires et déplacements symboliques.

Pour cette première journée, plusieurs déplacements sont prévus dans la capitale :

Cérémonie officielle d’accueil

Recueillement au Maqam Echahid

Rencontre avec le président de la République

Échanges avec les autorités et le corps diplomatique

Visite de la Grande Mosquée d’Alger

Visite de la basilique Notre-Dame d’Afrique

Selon Vatican News, dans l’après-midi, une visite privée est également programmée au centre des sœurs augustiniennes à Bab El Oued. Suivie d’une rencontre avec des représentants de la communauté locale. L’ensemble dessine un programme dense, centré sur les institutions et les lieux symboliques d’Alger.

Demain, mardi 14 avril, le pape se rendra à Annaba, où il visitera la basilique Saint-Augustin. Site emblématique lié à l’histoire d’Hippone et à la figure de Saint-Augustin. Cette étape s’inscrit dans la continuité du déplacement, avec un ancrage dans le patrimoine historique de l’est algérien.

Au Monument des Martyrs : un discours centré sur la mémoire, la paix et le respect mutuel

Par ailleurs, au Monument des Martyrs, le pape a rendu hommage à l’histoire du pays et à ceux « qui ont perdu la vie par amour pour leur peuple ». Il a salué « un peuple qui s’est battu pour son indépendance » et une histoire marquée par des périodes difficiles surmontées.

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Il a également insisté sur des messages de portée universelle, affirmant que « l’avenir appartient aux hommes et aux femmes de paix » et que « la violence n’aura jamais le dernier mot ». Selon lui, « le respect mutuel est la voie qui permet de cheminer ensemble ».

Dans l’avion vers Alger, Léon XIV réagit aux critiques de Donald Trump et réaffirme son message de paix

Interrogé dans l’avion sur ses positions politiques, notamment face aux critiques de Donald Trump, le pape a affirmé ne pas avoir « peur » de l’administration américaine. Tout en précisant ne pas vouloir entrer dans un débat politique direct. Ainsi, il a réaffirmé sa ligne : dénoncer la guerre et appeler à la paix. Cette déclaration s’ajoute à l’attention internationale portée à cette visite, suivie de près sur le plan diplomatique.

En somme, ce déplacement est encadré par un dispositif protocolaire important, mobilisant les autorités algériennes et les services du Vatican. Il combine séquences officielles, déplacements institutionnels et étapes symboliques. Dans un agenda condensé jusqu’au départ prévu le 15 avril, avant la poursuite de la tournée africaine.