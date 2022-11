Accueil navire de migrants par la France : Le Pen et Zemmour dénoncent

Chaque année des milliers de personnes font le choix de passer vers l’Europe illégalement et ce via des embarcations qui mettent en péril leur vie.

L’un des pays d’Europe qui fait le plus face à cet afflux de migrants qui ne cesse de croitre est l’Italie, En effet, depuis le début de l’année en cours, 87 370 migrants sont arrivés en Italie par la Méditerranée et au moins 1 337 ont perdu la vie lors de la traversée. Mais depuis maintenant quelques semaines, le nouveau gouvernement italien a durci le ton et entend diminuer cette immigration illègale. En effet, Giorgia Meloni la première ministre italienne élue récemment a tout au long de sa campagne, toujours défendu le blocus maritime qui selon elle, aidera à arrêter les départs illégaux ​d’Afrique.

Darmanin annonce que la France va accueillir quelques dizaines de migrants

Depuis quelques semaines, plusieurs navires transportant des migrants principalement venus d’Afrique, ne peuvent plus débarquer en Italie. C’est dans ce sens que la France a proposé de son coté de faire débarquer quelques dizaines de ces migrants bloqués sur les côtes italiennes. Le jeudi 10 novembre, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin a annoncé, à l’issue du Conseil des ministres que le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée qui erre depuis des semaines en mer sera accueilli vendredi à Toulon et « un tiers » des passagers migrants seront « relocalisés » en France, s’ils sont régularisés.

Quelle est la réaction de Le Pen et Zemmour suite à cette annonce ?

Peu après cette annonce, donnant le feu vert du gouvernement au débarquement « à titre exceptionnel » en France des quelque 230 migrants à bord. L’ancienne finaliste de la présidentielle française, Marine Le Pen, estime qu’accueillir le navire humanitaire Ocean Viking est un « signal dramatique de laxisme ». « En acceptant pour la première fois qu’un bateau débarque des migrants dans un port français (Toulon), Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme », a déclaré la présidente du groupe RN à l’Assemblée sur Twitter.

Elle ajoute aussi qu’avec « cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu’il souhaite mettre fin à l’immigration massive et anarchique. »

De son coté, Eric Zemmour, l’ancien candidat d’extrême droite à la présidentielle, qui s’est rendu sur place ce vendredi, a également dénoncé un « signal aux passeurs ». « C’est irresponsable, immoral et contraire à la volonté populaire et même à l’humanisme qui devrait dissuader à tout prix ces traversées », a-t-il tweeté.

En ajoutant aussi que « C’est une décision scandaleuse de Macron. Il affaiblit la France, désespère de plus en plus les Français qui sont hostiles à cette immigration folle et fait prendre des risques incroyables aux migrants. »

