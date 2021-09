Accueil des médaillés paralympiques : des hauts responsables limogés

Les images montrant l’arrivée des champions paralympiques de l’Algérie, ainsi que le scandaleux accueil qui leur a été réservé, ont choqué tout le peuple Algérie. Suite à une énorme vague d’indignation, les hautes autorités ont décidé de réagir, et de prendre ce dossier en main. Le ministre de la Jeunesse et des sports à d’ailleurs promis que des têtes allaient tomber, et ce fut effectivement le cas.

Les champions de l’Algérie ont eu droit à un accueil pour le moins timide à l’aéroport Houari Boumédiéne, et ce, suite à leur triomphant retour de Tokyo, ou ils ont pu hisser très haut l’emblème national, et offrir à l’Algérie plusieurs médailles en or et en argent. Des records mondiaux ont été également pulvérisés par nos médaillés qui n’ont même eu droit, en sortant de l’aéroport d’Alger, à un bus adapté à leurs besoins.

Deux hauts responsables limogés

C’est dans ce sillage, et suite à une conférence de presse qui l’a tenu ce matin, que le ministre de la Jeunesse et des sports a indiqué que plusieurs responsables seront limogés. Il ne fallut pas attendre longtemps, à peine quelques minutes après, la sentence tombe. Deux hauts cadres dudit ministère sont priés de quitter leurs fonctions.

La décision de limoger les deux responsables émane du premier ministre, ayant lui-même reçu l’ordre du président Tebboune. Il s’agit du limogeage du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que du Directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des sports.

L’enquête s’est poursuivi, et elle a fait apparemment tombé Mansour Ait Saïd, le directeur de l’organisation sportive auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH), indique le média arabophone El Chourouk. Mansour Ait Saïd, pour rappel, a fortement dénoncé les conditions humiliantes dans lesquelles ont été reçus les champions paralympiques.