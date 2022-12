En accrochant des drapeaux, deux employés meurent par électrocution

Il s’agit d’une mauvaise nouvelle qui a attristé tous les habitants de la wilaya de Relizane. En effet, ce samedi, les habitants de la wilaya susmentionnée étaient choqués en apprenant la mort horrible de deux employés par électrocution au niveau de la route nationale numéro 04 dans la région de Relizane. Ainsi, si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à lire l’intégralité de cette nouvelle édition du 11 décembre 2022.

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste El Khabar, les deux hommes électrocutés étaient en train d’accrocher le drapeau national à l’occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. Et ce, devant l’entrée du cimetière des martyrs situé au niveau d’une commune de la wilaya de Relizane. Malheureusement, les deux employés ont rendu l’âme suite à un choc électrique.

On notera dans ce sillage que les personnes défuntes sont des employés municipaux qui étaient en train d’accomplir leur travail. À cet effet, les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux. Et ce, afin de transporter les corps des deux victimes à l’hôpital Mohamed Boudiaf. D’après le communiqué dévoilé par les services de la protection civile, les morts sont âgés de 50 et 51 ans.

Mort tragique d’un quadragénaire à Constantine

En fait, dernièrement on entend beaucoup parler de ce genre d’accidents. En effet, sans faire attention, plusieurs personnes perdent ainsi leur vie. De ce fait, un renforcement d’efforts en matière de sensibilisation contre les risques électriques s’avère une nécessité indispensable.

Le 5 décembre dernier et dans des incidents similaires, un quadragénaire est décédé à Constantine après avoir reçu un choc électrique de haute tension provenant d’un poteau électrique. Ce qui a nécessité l’intervention des services de la protection civile qui ont transporté la victime à l’hôpital. Sachant que l’homme était déjà coincé sur le poteau électrique à cause de la gravité du choc qu’il avait reçu.