Accords en cascade avec Oman : Tebboune engage l’Algérie dans un partenariat multisectoriel

Une alliance puissante est en train de prendre forme entre l’Algérie et Oman. Sous l’impulsion des plus hautes autorités des deux pays, une série d’accords a été paraphée lors d’une cérémonie solennelle. Présidée par Abdelmadjid Tebboune et Haïtham ben Tareq.

Organisée à Mascate, la cérémonie officielle a donné lieu à la signature de plusieurs mémorandums d’entente et protocoles de coopération. Couvrant pas moins de dix domaines clés.

À travers ces accords, l’Algérie et Oman ambitionnent de renforcer leurs liens économiques, technologiques et scientifiques tout en traçant les contours d’un partenariat fondé sur la complémentarité et la confiance mutuelle.

De l’énergie à la mine : un axe stratégique entre Sonatrach et Abraj Energy

Parmi les signatures les plus scrutées figure le protocole d’accord entre le géant pétrolier algérien Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy. Une alliance qui pourrait s’inscrire dans une logique de développement conjoint dans les hydrocarbures. Notamment dans l’exploration et la production, deux domaines dans lesquels les deux pays possèdent une solide expertise.

De plus, un mémorandum d’entente a été paraphé entre la Société nationale d’exploration géologique et minière, une filiale de Sonarem. Et la société Tanmia Maadin Oman, affiliée au Fonds d’investissement omanais.

Santé, agriculture, halieutique : des engagements à long terme pour un développement durable

Les deux pays ont signé plusieurs autres accords touchant des secteurs clés de la vie socio-économique. Dans le domaine pharmaceutique, le ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique a conclu un mémorandum d’entente avec le ministère omanais de la Santé.

Par ailleurs, ils ont également mis en avant le secteur agricole à travers deux accords distincts :

Un mémorandum pour la coopération générale dans le domaine de l’agriculture ; Un programme exécutif pour la protection des végétaux, la santé animale et le contrôle phytosanitaire.

En outre, dans le secteur halieutique, le Centre national algérien de recherche et de développement dans la pêche et l’aquaculture a signé un programme exécutif avec son homologue omanais. En vue de promouvoir la coopération scientifique et technique.

Formation, emploi, justice : une coopération institutionnelle affirmée entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman

Ainsi, sur le plan institutionnel, plusieurs programmes exécutifs ont été entérinés :

Travail et emploi : un programme de coopération sur l’inspection du travail pour la période 2025-2027 entre les ministères du Travail des deux pays.

: un programme de coopération sur l’inspection du travail pour la période 2025-2027 entre les ministères du Travail des deux pays. Enseignement supérieur et recherche : une convention pour la période 2026-2028 portant sur la collaboration académique et scientifique.

: une convention pour la période 2026-2028 portant sur la collaboration académique et scientifique. Justice : deux mémorandums distincts, l’un avec le Conseil supérieur de la magistrature d’Oman, l’autre avec le ministère de la Justice et des Affaires juridiques, viennent renforcer l’échange d’expertises juridiques et judiciaires.

En effet, ces accords traduisent un rapprochement institutionnel profond. Avec un suivi et une exécution à long terme. Preuve d’un engagement réel au-delà des simples effets d’annonce.

En somme, la création d’un fonds d’investissement conjoint vient couronner cette série d’accords. Incarnant ainsi la volonté partagée d’Algérie et du Sultanat d’Oman de bâtir une coopération durable, intégré. Et tournée vers des projets concrets.