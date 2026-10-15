Algérie-Sénégal : 15 accords signés, les secteurs concernés et ce qui change

L’Algérie et le Sénégal ont signé 15 accords et mémorandums d’entente à Alger, le 13 octobre 2026, lors d’une commission mixte relancée après près de 30 ans d’interruption. Énergie, commerce, transports, enseignement supérieur : voici les domaines concernés. De plus, voici ce que ces engagements pourraient changer pour les entreprises, les étudiants et les voyageurs.

Algérie-Sénégal : 15 accords signés après près de 30 ans d’interruption

L’Algérie et le Sénégal ouvrent une nouvelle étape de leur coopération bilatérale. Réunie à Alger du 11 au 13 octobre 2026, la sixième session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-sénégalaise s’est achevée par la signature de 15 accords et mémorandums d’entente. Il y a également eu la signature du procès-verbal des travaux. Cette rencontre marque la reprise d’un mécanisme institutionnel resté en sommeil pendant près de trois décennies.

Les travaux ont été coprésidés par Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, et Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Selon le communiqué conjoint publié le 13 octobre, les deux pays souhaitent développer leurs échanges. Par ailleurs, ils veulent transformer leurs engagements diplomatiques en projets économiques concrets. Ahmed Attaf a notamment souligné, dans son intervention officielle, la volonté de réactiver les mécanismes de coopération. De plus, il souhaite élargir le partenariat entre Alger et Dakar.

Énergie, transports, investissements : les secteurs concernés

La coopération économique occupe une place centrale dans cette nouvelle dynamique. Le ministère algérien des Affaires étrangères cite notamment les investissements, l’énergie, les mines, l’industrie, l’agriculture, le transport aérien et la finance parmi les priorités examinées. En outre, les discussions ont également porté sur l’enseignement supérieur, la justice, la culture, les médias, la jeunesse, les sports et l’autonomisation des femmes.

Les deux pays souhaitent ainsi traduire ces orientations en projets concrets. Le communiqué conjoint précise que les accords et mémorandums signés sont détaillés dans une annexe, dont le contenu n’a pas été rendu accessible dans la version publique consultée.

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Commerce et exportations : de nouvelles opportunités pour les entreprises algériennes ?

Sur le plan commercial, Alger et Dakar reconnaissent que leurs échanges restent inférieurs au potentiel de leurs économies. Les deux gouvernements souhaitent renforcer les relations entre opérateurs économiques. De même, ils veulent encourager les investissements et diversifier les produits échangés. Le Conseil d’affaires algéro-sénégalais doit notamment jouer un rôle dans ce rapprochement. Il s’appuiera sur les possibilités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à laquelle l’Algérie a étendu sa participation à travers l’initiative de commerce guidé.

Pour les exportateurs algériens, cette coopération pourrait favoriser les contacts commerciaux, les forums économiques et la recherche de partenaires au Sénégal. Toutefois, la signature des accords ne signifie pas automatiquement une suppression des droits de douane ou un allègement des procédures d’expédition. Les entreprises devront continuer à respecter les exigences de conformité applicables aux produits exportés. Elles devront attendre d’éventuelles mesures officiellement annoncées.

Étudiants et chercheurs : vers davantage d’échanges et de bourses

L’enseignement supérieur constitue également un axe de rapprochement entre les deux pays. Le communiqué conjoint prévoit de redynamiser les échanges universitaires, les programmes de bourses et la mobilité des étudiants, enseignants-chercheurs et experts. La formation professionnelle, la recherche scientifique et l’innovation figurent aussi parmi les domaines dans lesquels les deux parties souhaitent renforcer leurs relations.

Pour les étudiants algériens, ces engagements pourraient déboucher sur de nouvelles possibilités de mobilité universitaire ou de formation. Cependant, aucun calendrier de candidature, nombre de places ou montant de bourse n’est précisé dans le communiqué consulté. Il est recommandé de vérifier les annonces du ministère de l’Enseignement supérieur et des établissements concernés avant d’engager une démarche.

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Vols et visas : les voyageurs vont-ils bénéficier de nouvelles facilités ?

Le transport aérien figure parmi les secteurs évoqués dans le cadre de la coopération algéro-sénégalaise. Toutefois, les annonces du 13 octobre ne précisent aucune nouvelle liaison aérienne, augmentation de fréquence ou modification tarifaire directement liée aux accords signés. Les voyageurs peuvent consulter les offres commerciales d’Air Algérie, notamment vers Dakar. Mais il faut éviter de les confondre avec les résultats de la commission mixte.

Concernant les visas, aucune nouvelle exemption ou simplification des formalités d’entrée n’a été annoncée dans les communiqués officiels consultés. Les conditions de voyage doivent donc être vérifiées directement auprès des consulats et des autorités compétentes, selon la nationalité et la situation du voyageur. Enfin, la coopération diplomatique ne modifie pas, à elle seule, les règles administratives applicables.

Quand les 15 accords entreront-ils en application ?

La signature des textes constitue une étape institutionnelle, mais leur mise en œuvre dépendra des dispositions propres à chacun d’eux. Le communiqué conjoint prévoit la désignation de points focaux dans les ministères concernés, ainsi que l’organisation de réunions de suivi régulières. Les deux pays souhaitent également identifier les projets prioritaires et fixer des calendriers pour leur réalisation.

La mise en œuvre des 15 accords signés entre l’Algérie et le Sénégal fera l’objet d’un suivi régulier par les ministères concernés. Les deux pays prévoient également de définir des projets prioritaires et des calendriers adaptés pour concrétiser progressivement leur coopération.

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