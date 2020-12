Accord Maroc-Israël : Des avocats marocains saisissent la justice

L’accord de normalisation des relations entre le régime marocain et l’entité sioniste, signé par le chef du gouvernement marocain Saad-Eddine al-Othmani ne cesse de suscité les réactions des citoyens de la classe politique au Maroc.

En effet, cette fois c’est un collectif d’avocats marocains qui a déposé aujourd’hui, mardi à la Cour de cassation de Rabat un recours demandant au tribunal d’annuler l’accord de normalisation entre le régime marocain et l’entité sioniste.

Dans une vidéo largement relayée par les médias marocains, Abderrahmane Benameur, un des membres du collectif a déclaré : « ces accords sont illégitimes parce qu’ils heurtent les objectifs et les ambitions du peuple marocain qui a rompu tout lien historique et spirituel avec l’entité sioniste ».

Un autre avocat a déclaré : » Nous espérons que la Cour de cessation assumera ses responsabilités et déclarera nuls et non avenus les accords signés ».

Cette action est considérée comme réaction officielle « au nom de la majorité des Marocains qui n’a pu exprimer sa position sur ce sujet », affirme un avocat.