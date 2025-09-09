Accord historique à l’IATF 2025 : Près de 1 milliard USD pour la sidérurgie algérienne

La société HOLDING SNS a marqué un tournant majeur dans son développement en signant, aujourd’hui, une série de protocoles d’accord préliminaires d’une valeur totale de 950 millions de dollars.

Ces partenariats stratégiques, conclus avec des institutions internationales et africaines de premier plan, ont pour ambition de dynamiser l’industrie, d’accroître le taux d’intégration nationale et de renforcer la présence de l’Algérie sur les marchés d’exportation, notamment en Afrique.

La cérémonie de signature s’est tenue sous la supervision du secrétaire général du ministère de l’Industrie, Adel Khemane, et en présence de figures clés de l’économie algérienne, telles que Kamel Moula, président du CREA, et Omar Rakkach, directeur général de l’AAPI, soulignant ainsi l’importance accordée par les autorités à ces initiatives.

Des accords majeurs pour ANABIB et FONDAL

Ces nouveaux partenariats impliquent plusieurs filiales du groupe, avec une attention particulière portée à ANABIB et FONDAL.

ANABIB, sous la direction de son PDG Fouad Rouainia, a signé sept accords de coopération :

Un accord avec le groupe égyptien ELSEWEDY ELECTRIC pour le développement de systèmes d’irrigation et d’infrastructures agricoles, un projet crucial pour la sécurité alimentaire.

pour le développement de systèmes d’irrigation et d’infrastructures agricoles, un projet crucial pour la sécurité alimentaire. Deux partenariats avec des entreprises chinoises, SARL HABICARE et SHANXI INSTALLATION GROUP , pour des services de galvanisation et de formage, représentant une quantité totale de près de 113 000 tonnes.

, pour des services de galvanisation et de formage, représentant une quantité totale de près de 113 000 tonnes. Deux accords d’approvisionnement en pièces détachées (pare-chocs, phares, faisceaux électriques) avec ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES et MANSOUR EMGS ALGERIA, renforçant la chaîne de valeur locale.

renforçant la chaîne de valeur locale. Un accord de représentation avec CFTS SENEGAL , ouvrant les portes des marchés d’Afrique de l’Ouest à ANABIB.

, ouvrant les portes des marchés d’Afrique de l’Ouest à ANABIB. Enfin, la filiale ENCC a signé un accord avec ALGERIA FAW INDUSTRIES pour la fabrication de carrosseries de camions, un pas de plus vers l’intégration industrielle.

pour la fabrication de carrosseries de camions, un pas de plus vers l’intégration industrielle.

De son côté, la filiale FONDAL a conclu un protocole d’accord avec la société sénégalaise CFTS Sarl. Ce partenariat ne se limite pas à une simple représentation commerciale au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ; il prévoit également un ambitieux projet de création d’une unité de production locale, marquant ainsi la volonté de FONDAL de s’implanter durablement sur le continent.

L’Algérie renforce son commerce intra-africain lors de l’IATF

Le sixième jour de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) a été marqué par une série de succès pour les entreprises algériennes, qui ont signé plusieurs contrats d’exportation d’une valeur totale de plusieurs millions de dollars.

Ces accords, conclus avec des partenaires africains, soulignent la qualité croissante des produits algériens et l’ambition de l’Algérie de se positionner comme un acteur majeur du commerce sur le continent.

Le Holding ACS signe dix contrats majeurs

Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a tiré son épingle du jeu en signant dix contrats commerciaux avec des entreprises du Sénégal, de Guinée, de Tunisie et de Mauritanie. Ces accords portent sur l’exportation de produits de ses filiales, incluant des emballages en papier et carton, du plastique, des produits de nettoyage et des dispositifs médicaux.

Selon le PDG du Holding ACS, Samir Yahiaoui, la valeur initiale de ces contrats est estimée à 15 millions de dollars, avec une perspective d’atteindre 40 millions de dollars à court terme. M. Yahiaoui a également précisé que la participation à l’IATF a permis d’établir des contacts prometteurs avec d’autres entreprises africaines, ouvrant la voie à de futures collaborations.

Les représentants des entreprises signataires ont salué la qualité des produits algériens, qui répondent parfaitement à leurs besoins, tout en renforçant les échanges commerciaux entre pays africains.

Le Groupe GICA exporte du ciment vers la Mauritanie

Un autre accord d’envergure a été signé entre la Société de distribution des matériaux de construction (SODISMAC), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), et la société mauritanienne des ciments du nord (Cinord).

Ce contrat porte sur l’exportation de 360 000 tonnes de clinker, destinées aux cimenteries de Cinord à Nouadhibou et Nouakchott.

Le PDG de GICA, Rabah Guessoum, a souligné que le groupe accompagnera le partenaire mauritanien dans la transformation du clinker. Il a également mis en avant l’impact positif de la décision du Président Abdelmadjid Tebboune de dédier un port à l’exportation de ciment, ce qui permettra à GICA d’améliorer ses performances à l’avenir.

Pour le PDG de Cinord, Sidi Mohamed Ould Zein, l’Algérie offre désormais un produit de qualité à un prix compétitif, remplaçant les importations d’autres pays.

Dans un autre registre, le dynamisme des start-up algériennes a été mis en lumière par la signature d’un accord d’une valeur de 6 millions de dollars. Une jeune entreprise algérienne spécialisée dans les technologies de l’industrie agroalimentaire s’est associée à la société nigériane Kriswin Concept International Nigeria Limited pour la fabrication et l’exportation de confiseries vers le marché nigérian.

Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, qui a assisté à la cérémonie, a souligné que cet accord, facilité par le Fonds de financement des start-up, illustre la présence remarquée de ces jeunes entreprises à l’IATF. Ce succès confirme le potentiel de l’écosystème entrepreneurial algérien pour conquérir de nouveaux marchés à l’échelle continentale.