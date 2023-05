Accord entre VESCO Algérie et une société anglaise pour financer des projets de fermes innovantes

Mourad Mansouri, le président de Vesco Agro Green Farm (VESCO Algérie), a annoncé hier (29 mai 2023) que son entreprise a signé deux protocoles d’accord avec la société britannique, Elite Capital & Co. Limited, pour le financement de deux projets : une ferme laitière et une ferme agro-industrielle.

La conclusion de ces deux accords avec Elite Capital & Co. — société jouissant d’une accréditation internationale — permettra à VESCO Algérie « de négocier aisément avec les banques locales et internationales pour couvrir ses parts », a déclaré Mourad Mansouri.

Le premier projet consiste dans la création d’une ferme laitière de 4 000 vaches. Celle-ci produira sur place l’aliment du bétail et comportera tout un ensemble d’équipements industriels : une usine de production de fromage, de yaourt et de lait UHT, un abattoir, les équipements nécessaires à la production de l’aliment, un centre de formation.

Concernant le second projet, il s’agira de monter une ferme agro-industrielle sous serre de 500 hectares. Cette dernière poursuit un triple objectif : obtenir des produits agricoles de qualité tout au long de l’année ; assurer des revenus élevés ; former les ressources humaines aux normes internationales.

Pour parvenir à ces objectifs, Mourad Mansouri assure que toutes les installations (serres, pépinières, centre logistique, unités de production, de manutention, de stockage, de commercialisation…) seront certifiées selon la norme Global G.A.P de responsabilité environnementale et sociale.

Le projet VESCO Algérie va créer 3000 emplois directs

Par ailleurs, le projet VESCO soutient les objectifs de développement durable des Nations unies et participera au développement de l’Algérie de plusieurs manières.

Tout d’abord, le projet va créer 3 000 emplois directs en Algérie, ce qui contribuera à réduire la pauvreté et les inégalités. Deuxièmement, l’utilisation de technologies de pointe pour obtenir des produits agricoles de haute qualité permettra d’améliorer la sécurité alimentaire du pays.

George Matharu, P.D.G. d’Elite Capital & Co. Limited souligne: “Ce projet élargira notre empreinte dans la région MENA, puisque nous entreprenons nos premiers projets en Algérie. Nous sommes impatients d’établir nos relations avec les banques et les fournisseurs de services dans le pays, ainsi que de forger une alliance avec VESCO Algérie”.

Elite Capital & Co. Limited est une société britannique de gestion financière qui fournit des services liés aux projets, notamment en matière de gestion, de conseil et de financement. Elle possède une grande expertise dans les grands projets d’infrastructure et les mégaprojets commerciaux.

Mourad Mansouri a conclu sa déclaration en disant : « Nous remercions la merveilleuse équipe d’Elite Capital & Co. pour le soutien qu’elle a apporté à VESCO Algérie, d’autant plus qu’Elite Capital & Co. a accepté de signer ces accords exceptionnellement avec nous du fait de sa foi dans la possibilité de succès des deux projets ».