Accord entre la CNAS et un CHU belge pour la prise en charge de 6 pathologies graves

ALGER, le 19 mai 2024 – La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) belge Brugmann ont signé, hier, une convention de partenariat visant à améliorer la prise en charge des patients algériens.

Cette convention, signée en présence du ministre du Travail, M. Faisal Ben Taleb, permettra aux patients algériens, souffrant de six (06) pathologies graves, de bénéficier d’un traitement de pointe en Belgique. Il s’agit notamment des pathologies suivantes :

Transplantation du foie

Transplantation de moelle osseuse chez les enfants de moins de trois ans

Malformations artérielles cérébrales et périphériques

M. Faisal Ben Taleb, a qualifié cette convention entre la CNAS et le CHU Brugmann “d’indicateur du développement du secteur de la santé en Algérie”.

Selon le ministre, cet accord témoigne de l’évolution du secteur en matière de “partenariat public-privé, d’équipements et de compétences connexes”.

M. Ben Taleb a également souligné que cette convention s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à “diversifier les sites d’accueil et à améliorer la qualité de la prise en charge des patients algériens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays”.

Il a ajouté que la convention contribuera à “concrétiser les engagements du Président de la République en matière de promotion de la prise en charge sanitaire des citoyens, notamment en trouvant de nouvelles formules de coopération dans le domaine de la prise en charge médicale de certains cas difficiles”.

Cette collaboration, confirme le responsable, permettra d’offrir aux patients des soins de qualité, plus efficaces et mieux adaptés à leurs besoins spécifiques. Les délais d’attente pour l’accès au traitement seront également réduits, ce qui permettra aux patients de recevoir les soins dont ils ont besoin plus rapidement.

En outre, cette convention permettra à l’Algérie de bénéficier de l’expertise belge en matière de soins de santé, ce qui contribuera à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients algériens.

De manière proactive, dit le ministre, les deux parties ont commencé à élaborer un programme de formation à court, moyen et long terme, avec une visite sur le terrain du personnel belge à la clinique spécialisée en chirurgie cardiaque pédiatrique à Bou Ismaïl, et à l’établissement public hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie vasculaire à Alger, pour s’enquérir de l’expérience algérienne dans ce domaine, qui dépasse actuellement six types, dont la transplantation du foie chez les enfants et la transplantation de moelle osseuse chez les enfants de moins de 3 ans, et les malformations artérielles cérébrales et périphériques congénitales, ce qui est en soi, ajoute le ministre, un indicateur standard du développement du secteur de la santé en Algérie, en termes d’accompagnement public et privé, d’équipements et de compétences connexes.

M. Ben Taleb souligne que cet accord s’inscrit dans un cadre d’échange d’expériences et de collaboration entre tous les pays du monde, y compris les plus développés.