Accord de 1968 Algérie – France : débat ravivé par la réforme de la Loi sur l’Immigration

L’accord historique de 1968, également connu sous le nom d’accord d’Évian, est au cœur d’une controverse grandissante en France. Actuellement, il attire l’attention de la droite, de l’extrême droite, et d’anciens responsables français, déclenchant des réactions passionnées.

En effet, l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, mène une offensive marquante sur ce sujet délicat, et de nombreux politiciens français, en particulier dans le contexte de la réforme de la loi sur l’immigration en France, s’opposent vivement à l’accord de 1968.

La droite, appuyée par l’extrême droite, exerce une pression significative sur le gouvernement pour remettre en question cet accord, le jugeant « contraire au droit français » en octroyant des privilèges spécifiques. Ancien Premier ministre Édouard Philippe, président du parti Horizon et soutien d’Emmanuel Macron, déclare : « Je ne demande pas un régime plus difficile, je demande le droit commun. »

Le gouvernement français se retrouve ainsi sous une pression accrue à quelques jours de l’examen de la nouvelle loi sur l’immigration à l’Assemblée nationale. Des sources internes indiquent que l’exécutif envisage sérieusement de rouvrir le dossier de l’accord de 1968, selon des informations rapportées par le journal Le Figaro, proche de la droite française.

Accord de 1968 : révision ou ajout d’un 4ème avenant ?

Cependant, les députés macronistes ne soutiennent pas la dénonciation de l’accord comme le souhaite la droite. Ils plaident plutôt en faveur de l’étude de l’ajout d’un quatrième avenant, suivant ceux de 1985, 1994 et 2001. Marie Lebec, vice-présidente du groupe parlementaire du parti présidentiel, souligne la nécessité d’une révision de l’accord qui ne correspond plus à la situation actuelle.

L’accord de 1968, conclu sous le nom d’accord d’Évian, mettant fin à la guerre d’Algérie et conduisant à l’indépendance de l’Algérie en 1962, est un héritage historique controversé. Établissant les bases des relations bilatérales entre les deux pays, il couvre des domaines tels que la coopération économique, la sécurité sociale, et la circulation des personnes. Toutefois, au fil des décennies, il est devenu un sujet de débat en France.

La question de l’accord de 1968 soulève des interrogations cruciales sur l’égalité et l’équité. D’un côté, la nécessité de garantir l’égalité et de mettre fin à toute forme de discrimination basée sur la nationalité. D’un autre côté, il est crucial de respecter l’histoire complexe des relations franco-algériennes et les engagements pris dans le cadre de l’accord.

Révision de l’Accord de 1968 : dialogue constructif nécessaire

La révision de l’accord de 1968 exigera un dialogue constructif entre les deux parties. Les deux pays devront trouver un terrain d’entente qui reflète les réalités actuelles tout en respectant l’héritage de leur passé commun.

La question de la révision de l’accord de 1968 entre l’Algérie et la France reste en suspens, déclenchant des débats houleux au sein des cercles politiques français. Pour l’Algérie et la France, trouver un équilibre entre l’égalité et le respect de leur histoire commune sera un défi majeur.

L’issue de cette discussion aura un impact significatif sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les droits et les attentes de leurs citoyens respectifs. L’accord de 1968 demeure un sujet complexe et émotionnel qui exige une réflexion approfondie et un dialogue ouvert pour parvenir à une solution qui convienne à tous.