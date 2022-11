Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : ce qu’il faut savoir

Un accident vasculaire cérébral (AVC) est l’équivalent d’une crise cardiaque pour votre cerveau. Il se produit lorsqu’il y a un problème de circulation sanguine dans une partie de votre cerveau.

Cela peut se produire lorsque des vaisseaux sanguins sont bloqués ou en raison d’une hémorragie dans le cerveau. Les accidents vasculaires cérébraux constituent une urgence vitale et une attention médicale immédiate est essentielle pour éviter des dommages permanents, voire la mort.

Qu’est-ce qu’un accident vasculaire cérébral ?

Un accident vasculaire cérébral (AVC) est une affection potentiellement mortelle qui survient lorsqu’une partie de votre cerveau n’est pas suffisamment irriguée. Cela se produit le plus souvent à cause d’une artère bouchée ou d’une hémorragie dans le cerveau. Sans un apport régulier de sang, les cellules cérébrales de cette zone commencent à mourir par manque d’oxygène.

Un accident vasculaire cérébral est un état d’urgence qui met la vie en danger et pour lequel chaque seconde compte. Si vous ou l’un de vos proches présentez les symptômes d’un AVC, appelez IMMÉDIATEMENT le numéro de votre service d’urgence local. Plus l’AVC est traité rapidement, plus vous avez de chances de vous rétablir sans handicap.

Pour reconnaître les signes avant-coureurs d’un AVC, n’oubliez pas les quatre points suivants :

Demandez à la personne de sourire. Recherchez un affaissement d’un ou des deux côtés de son visage, ce qui est un signe de faiblesse musculaire ou de paralysie.

Une personne victime d’un AVC présente souvent une faiblesse musculaire d’un côté. Demandez-lui de lever les bras. Si elle a une faiblesse unilatérale (et qu’elle ne l’avait pas auparavant), un bras restera plus haut tandis que l’autre s’affaissera et tombera vers le bas.

Les accidents vasculaires cérébraux entraînent souvent une perte de la capacité à parler. Elle peut avoir des difficultés à s’exprimer ou à choisir les bons mots.

Le temps presse, alors n’attendez pas pour demander de l’aide ! Si possible, regardez votre montre ou une horloge et rappelez-vous quand les symptômes ont commencé. Le fait de dire à un professionnel de la santé quand les symptômes ont commencé peut l’aider à déterminer les options de traitement les plus appropriées pour vous.

Qui est concerné par les AVC ?

Tout le monde peut être victime d’un AVC, de l’enfant à l’adulte, mais certaines personnes ont un risque plus élevé que d’autres. Les AVC sont plus fréquents à un âge avancé (environ deux tiers des AVC surviennent chez des personnes de plus de 65 ans).

Certaines conditions médicales augmentent également le risque d’AVC, notamment l’hypertension, l’hyperlipidémie, le diabète de type 2 et les personnes ayant des antécédents d’AVC, de crise cardiaque ou de rythme cardiaque irrégulier comme la fibrillation auriculaire.

Par ailleurs, les accidents vasculaires cérébraux sont très fréquents. Dans le monde entier, les AVC se classent au deuxième rang des principales causes de décès. Aux États-Unis, l’AVC est la cinquième cause de décès. Les accidents vasculaires cérébraux sont également l’une des principales causes d’invalidité dans le monde.

En outre, les accidents vasculaires cérébraux sont au cerveau ce qu’une crise cardiaque est au cœur. Lorsque vous êtes victime d’un AVC, une partie de votre cerveau n’est plus irriguée, ce qui l’empêche de recevoir de l’oxygène. Sans oxygène, les cellules cérébrales concernées sont privées d’oxygène et cessent de fonctionner correctement.

Si les cellules de votre cerveau restent trop longtemps sans oxygène, elles meurent. Si un nombre suffisant de cellules cérébrales meurent dans une zone, les dommages deviennent permanents et vous pouvez perdre les capacités que cette zone contrôlait auparavant. Cependant, le rétablissement du flux sanguin peut prévenir ce type de dommages ou du moins en limiter la gravité. C’est pourquoi le temps est essentiel dans le traitement d’un AVC.

Quels sont les types d’AVC ?

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent se produire de deux manières principales : l’ischémie et l’hémorragie.

Accident ischémique cérébral : On parle d’ischémielorsque les cellules ne reçoivent pas suffisamment de sang pour les alimenter en oxygène. Cela se produit généralement parce que quelque chose bloque les vaisseaux sanguins dans votre cerveau, interrompant la circulation sanguine. Les AVC ischémiques sont les plus courants et représentent environ 80 % de tous les AVC.

Accident vasculaire cérébral hémorragique : les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques provoquent un saignement dans ou autour du cerveau. Cela peut se produire de deux manières :

Saignement à l’intérieur du cerveau (intracérébral). Cela se produit lorsqu’un vaisseau sanguin à l’intérieur du cerveau se déchire ou s’ouvre, provoquant un saignement qui exerce une pression sur le tissu cérébral environnant.

Saignement dans l’espace sous-arachnoïdien (espace situé entre le cerveau et son enveloppe).

Quels sont les symptômes d’une attaque cérébrale ?

Les différentes zones de votre cerveau contrôlent différentes capacités. Les symptômes de l’AVC dépendent donc de la zone affectée. Par exemple, un AVC affecte l’aire de Broca, une partie du cerveau qui contrôle la façon dont vous utilisez les muscles de votre visage et de votre bouche pour parler. C’est pourquoi certaines personnes ont des difficultés à s’exprimer ou à parler lorsqu’elles ont subi un AVC.

Les symptômes d’un accident vasculaire cérébral peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

Faiblesse ou paralysie d’un seul côté.

Aphasie (difficulté ou perte de la capacité à parler).

Troubles de l’élocution ou déformation de la parole (dysarthrie).

Perte du contrôle musculaire d’un côté du visage.

Perte soudaine – partielle ou totale – d’un ou plusieurs sens (vision, audition, odorat, goût et toucher).

Vision floue ou double (diplopie).

Perte de coordination ou maladresse (ataxie).

Étourdissements ou vertiges.

Nausées et vomissements.

Raideur de la nuque.

Instabilité émotionnelle et changements de personnalité.

Confusion ou agitation.

Crises d’épilepsie.

Perte de mémoire (amnésie).

Maux de tête (généralement soudains et graves).

Perte de connaissance ou évanouissement.

Quelles sont les causes des AVC ?

Les accidents ischémiques cérébraux et les accidents hémorragiques cérébraux peuvent se produire pour de nombreuses raisons. Les AVC ischémiques sont généralement dus à des caillots sanguins. Ceux-ci peuvent se produire pour diverses raisons, telles que :

L’athérosclérose.

Troubles de la coagulation.

Fibrillation auriculaire (notamment lorsqu’elle est due à une apnée du sommeil).

Malformations cardiaques (communication interauriculaire ou communication interventriculaire).

Maladie ischémique microvasculaire (qui peut bloquer les petits vaisseaux sanguins du cerveau).

Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques peuvent également survenir pour plusieurs raisons, notamment :

L’hypertension artérielle, notamment lorsque vous en souffrez depuis longtemps, lorsqu’elle est très élevée, ou les deux.

Les anévrismes cérébraux peuvent parfois entraîner des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques.

Tumeurs cérébrales (y compris le cancer).

Des maladies qui affaiblissent ou provoquent des changements inhabituels dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau, comme la maladie de moyamoya.

En outre, plusieurs autres conditions et facteurs peuvent contribuer au risque d’AVC d’une personne. Il s’agit notamment de :

Un trouble de la consommation d’alcool.

L’hypertension artérielle (qui peut jouer un rôle dans tous les types d’AVC, pas seulement les hémorragiques, car elle peut contribuer à endommager les vaisseaux sanguins, ce qui rend l’AVC plus probable).

Un taux de cholestérol élevé (hyperlipidémie).

Les migraines (elles peuvent présenter des symptômes similaires à ceux d’un accident vasculaire cérébral.

Le diabète de type 2.

Le tabagisme et d’autres formes de consommation de tabac (y compris le vapotage et le tabac sans fumée).

Mauvaise utilisation des médicaments (sur ordonnance ou en vente libre).

