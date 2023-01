Accidents routiers : un lourd bilan de décès enregistré ce 31 décembre

Si le 31 décembre est synonyme de fête et de célébration pour beaucoup, dans certains cas le manque de vigilance a des conséquences désastreuses.

Selon le bilan communiqué par les services de la protection civile ce dimanche, les dégâts ont été assez conséquents. En effet, 12 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation de la route, alors que 239 autres ont été blessées. Ce n’est pas moins de 175 accidents qui ont été comptabilisé au niveau national au cours de ces dernières 24heures.

Plusieurs wilayas mais ce bilan revient sur la wilaya d’Adrar ou où 7 personnes sont mortes et 5 autres ont été blessées sur la route Al-Wiam.

Fin du mois de décembre : bilan des accidents de la route

Selon Algérie Presse Service, le bilan des accidents de la route pour la dernière semaine du mois de décembre n’a pas été des moindres. Relayant de bilan des services de la Sureté nationale, le média communique les chiffres.

Dans la semaine du 20 au 26 septembre, 09 personnes ont trouvé la mort et 311 autres ont été blessées dans 289 accidents routiers.

En comparaison à la semaine précédente, le bilan concernant le nombre d’accidents et celui des blessés est en baisse alors que celui des décès connait une légère hausse. En effet, au cours de la semaine évoquée, il y a eu 25 accidents et 64 blessés de moins que la semaine précédente. Par contre, le bilan enregistre 03 décès de plus.

En effet, d’après la même source, dans la période allant du 13 au 19 décembre, six personnes sont mortes et 375 autres ont été blessées dans 314 accidents.