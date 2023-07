Accidents routiers en Algérie : la DGSN signale une légère baisse

Selon un récent communiqué de la Sûreté nationale relayé par l’Algerie Presse Service (APS), entre le 18 et le 24 juillet, 317 accidents de la route ont été enregistrés en milieu urbain. Ces accidents ont malheureusement coûté la vie à neuf personnes, tandis que 402 autres ont été blessées.

On note toutefois une amélioration par rapport à la semaine précédente, avec une diminution de 12 accidents, 2 blessés en moins et, plus marquant, 8 décès en moins.

La majeure partie de ces accidents (96% pour être précis) a pour origine le comportement des conducteurs. Parmi les causes principales : non-respect du code de la route, non-maintien de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue ou encore distraction au volant. L’état des véhicules intervient également.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a, face à ces statistiques, renouvelé son appel à la vigilance. Elle rappelle l’importance du respect des règles de circulation. Pour toute alerte, le numéro vert 1548 et le numéro d’urgence 17 restent actifs 24h/24.

La gendarmerie nationale fait une mise au point sur les dangers de la vitesse

Tariki, le Centre d’information et de coordination de la circulation pour la Gendarmerie nationale, a mis en exergue sur sa page Facebook officielle, la problématique des excès de vitesse.

Contrairement à une idée reçue, conduire plus vite ne permet pas d’économiser beaucoup de temps. Pire, cela augmente la consommation de carburant et, surtout, le risque d’accident.

Quelques faits à connaître pour les conducteurs :

En roulant à 130 km/h au lieu de 110 km/h, l’économie de temps est de seulement 6,5 minutes pour 100 km.

La vitesse influence le champ de vision du conducteur. Ainsi, à 40 km/h, ce champ est de 100°. Il rétrécit à 75° à 70 km/h, 45° à 100 km/h et 30° à 130 km/h.

Le délai entre la perception d’un obstacle et le début du freinage est d’au moins une seconde. Et plus on roule vite, plus la distance nécessaire pour s’arrêter est longue. Par exemple, à 50 km/h, cette distance est de 42 mètres, 100 mètres à 90 km/h et 167 mètres à 130 km/h.

Il est donc essentiel de garder à l’esprit ces données lors de nos déplacements pour garantir notre sécurité et celle des autres usagers de la route.