Accidents de la route en Algérie : quelle catégorie de conducteurs est la plus impliquée ?

Malgré une discrète amélioration des indicateurs nationaux sur les huit premiers mois de l’année 2026, la réalité du terrain reste sombre pour une catégorie précise d’usagers.

Les récentes données de la Délégation nationale à la sécurité routière mettent en lumière une fracture générationnelle évidente : les conducteurs de moins de 30 ans et les utilisateurs de deux-roues continuent d’alimenter la majorité des drames routiers.

Les 18-29 ans en première ligne

Entre janvier et août 2026, la tranche d’âge des 18 à 29 ans s’impose comme la plus touchée par l’accidentalité. En l’espace de huit mois, cette catégorie a été impliquée dans 7 965 accidents corporels, ce qui représente un peu plus du tiers (33,49 %) de la totalité des sinistres enregistrés à l’échelle nationale.

Le bilan humain pour l’ensemble des jeunes de moins de 29 ans s’avère particulièrement lourd, avec 1 044 personnes tuées et 14 035 blessées.

Un constat d’autant plus préoccupant que la baisse globale des chiffres au niveau national ne parvient pas à enrayer la vulnérabilité spécifique de ces jeunes conducteurs.

La surreprésentation critique des motocyclistes

Autre constat marquant de ce bilan : la dangerosité disproportionnée qui pèse sur les deux-roues. Les motocyclistes ont été impliqués dans 6 552 accidents corporels sur la même période, soit 27,55 % des drames recensés.

L’implication des motos prend une tournure alarmante au regard de leur part dans le trafic : elles ne constituent en effet que 6,55 % du parc automobile national.

Privés de la protection offerte par la carrosserie d’une voiture, leurs conducteurs subissent de plein fouet l’impact des collisions.

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Le facteur humain au cœur du problème

L’analyse des statistiques confirme que les erreurs de conduite demeurent le principal déclencheur des tragédies.

La simple inattention ou le manque de prudence arrive en tête des facteurs identifiés, étant à l’origine de 12,62 % des cas, juste devant les excès de vitesse (11,99 %).

La vigilance des piétons est également en cause, leur inattention intervenant dans 7,23 % des événements.

Une amélioration globale qui reste précaire

Ces tristes chiffres s’inscrivent pourtant dans une tendance générale très légèrement orientée à la baisse.

Sur les huit premiers mois de l’année 2026, le pays a dénombré 18 297 accidents corporels, soit 89 de moins par rapport à la même période en 2025.

Parallèlement, le nombre de victimes mortelles a baissé de 71 cas et celui des blessés de 511. Publiées à l’occasion du lancement de la campagne nationale de sensibilisation au nouveau Code de la route, ces données rappellent que la baisse globale des statistiques reste fragile.

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Pour inverser la courbe de manière pérenne, les autorités visent désormais une transformation en profondeur des comportements au volant, en ciblant en priorité la jeunesse et les conducteurs les plus à risque.