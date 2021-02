Accidents ferroviaires : encore une victime

La ville de Boufarik a été secouée ce matin par un accident au niveau de la voie ferré reliant Al Alfroun et Alger. L’accident a couté la vie à une personne, et a causé une perturbation dans le trafic ferroviaire. Ces accidents sont de plus en plus fréquents, ce qui pousse à se poser des questions quant aux causes du phénomène.

En effet, et comme cela est communiqué par la SNTF, un homme, dont on ne connait encore ni l’age ni l’origine, a été mortellement fauché par le train Alger-Al Afroun. Le déplorable accident a eu lieu ce matin, à 8 h 35, comme cela est précisé par le communiqué de la SNTF.

La victime est apparemment morte sur le coup, quant au trafic ferroviaire sur cette ligne, il a été fortement perturbé. En effet, le mouvement des trains sur cette ligne est actuellement gelé, précise la SNTF, jusqu’à ce que les services de sécurité présents sur les lieux, finissent les formalités d’usage relatives à l’accident.

La société Nationale du Transport Ferroviaire, présente ses condoléances à la famille de la victime, et rappelle l’ensemble des citoyens qu’il est formellement interdit de traverser ou de circuler sur la voie ferrée, un comportement qui est à l’origine de ces accidents.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

De Annaba à Tlemcen et d’Alger aux wilayas de l’intérieur, il ne se passe pas une semaine sans entendre parler d’un homme, ou d’une femme, qui ont été percuté par un train, ici ou là.

Rien que pendant le mois de février, une femme a été percutée, avant-hier, le 22 du mois, au niveau de la wilaya de Relizane. Un autre drame est survenu dans la wilaya de Blida, toujours au niveau de Boufarik, le 10 février passé, et il a couté la vie à un homme, à 17.25.

Toujours à Blida, un cadavre a été retrouvé en morceau à l’intérieur d’un tunnel de voie ferrée en janvier dernier.

Ces accidents peuvent être des tentatives de suicide, mais cela peut aussi être dû à l’absence de passerelles qui éviteraient aux citoyens de risquer leur vie à chaque fois qu’ils traversent la voie ferrée.