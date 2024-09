Accidents de la route en Algérie : un bilan rassurant ?

Les routes algériennes continuent d’être le théâtre de nombreux accidents, causant des pertes humaines et matérielles importantes. Selon un bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale, ces chiffres, bien qu’en légère baisse par rapport à la semaine précédente, restent alarmants et mettent en lumière l’importance de renforcer la vigilance et le respect du code de la route.

Entre le 27 août et le 2 septembre, quatorze personnes ont perdu la vie et 463 autres ont été blessées dans 360 accidents de la route survenus en zones urbaines, indique un bilan des services de la Sûreté nationale ce jeudi 5 septembre.

Par rapport aux statistiques de la semaine précédente, on enregistre une baisse du nombre d’accidents, avec quatre de moins, six blessés de moins et deux décès de moins. Malgré cette diminution, la situation demeure préoccupante sur les routes algériennes, notamment en milieu urbain.

Pourquoi tant d’accidents sur les routes algériennes ?

Le facteur humain reste la principale cause des accidents, représentant plus de 95 % des incidents. Ces accidents sont majoritairement dus au non-respect du code de la route, à l’insuffisance de la distance de sécurité, à l’excès de vitesse, ainsi qu’à la fatigue et au manque de concentration au volant.

Par exemple, on a enregistré un décès de plus causé par une vitesse excessive ou un manque de vigilance. De plus, l’état des véhicules en circulation, parfois défectueux, contribue également à ces tragédies.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel à la prudence, exhortant les usagers de la route à respecter les règles de conduite. La DGSN rappelle aussi que les numéros verts 1548 et 17 sont disponibles 24h/24 pour tout signalement d’incidents ou de comportements dangereux sur la voie publique.