Accidents de la route en Algérie : lourd bilan lors de l’Aïd el-Fitr 2023

La Protection civile a publié un bilan rapportant qu’au cours des 48 dernières heures, comprenant la période de la célébration de l’Aïd, 481 accidents de la circulation ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.

Ces accidents ont menés au décès de 6 personnes et ont blessé 426 autres. La wilaya de Saïda a été la plus touchée avec trois décès et trois blessés suite au renversement d’un véhicule sur la route wilaya numéro 36. La protection civile a également combattu cinq incendies dans les wilayas d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Mostaganem, Tamanrasset et Touggourt.

La Protection civile a également dû intervenir pour porter assistance à 23 personnes qui ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone, émanant des appareils de chauffage dans leurs domiciles respectifs. Les wilayas touchées par ces cas sont Alger (4 personnes), Médéa (3), Sétif (7), Guelma (7) et Oum El Bouaghi (2).

L’interdiction des motos et des voitures bruyantes entre en vigueur a partir d’aujourdui

Ce dimanche, la gendarmerie nationale a confirmé l’interdiction des motos ayant un moteur de plus de 125 centimètres cubes et les véhicules bruyants ne pourront plus circuler entre 22 heures et 3 heures du matin. Ces mesures font suite à deux décisions du wali de la capitale.

Le major, Samir Bouchita, a affirmé que les mesures concernant les motos et les voitures sont rentré en vigueur dès ce dimanche. Toute violation entraînera la mise en fourrière du véhicule pour une durée de huit jours, et de 15 jours en cas de récidive, ainsi que des frais à la charge du contrevenant.