Accidents de la route en Algérie : les auto-écoles de conduite désormais sous contrôle

Le Ministère des Transports a annoncé que les enquêtes relatives aux accidents de la route graves incluront désormais les écoles de conduite. Selon un communiqué officiel, cette mesure vise à assurer le respect des normes de sécurité les plus strictes par les établissements de formation et à améliorer leurs programmes pédagogiques, contribuant ainsi à réduire les risques sur les routes et à protéger les citoyens.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour renforcer la sécurité routière et limiter le nombre d’accidents mortels sur le territoire national. Le Ministère des Transports a également réaffirmé son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de la route, en assurant un suivi rigoureux de toutes les parties prenantes de ce secteur stratégique.

Accidents de la route : un bilan dramatique pour la Protection civile

La Protection civile a publié mardi son bilan hebdomadaire des accidents et incidents survenus du 3 au 9 août à travers le pays. Selon ce rapport, 50 personnes ont perdu la vie et 2 180 autres ont été blessées dans 1 637 accidents de la circulation.

La wilaya de Sétif enregistre le bilan le plus lourd avec 6 morts et 118 blessés dans 86 accidents, selon la même source. Parallèlement, le dispositif de surveillance des plages autorisées à la baignade a mené 4 861 interventions, sauvant 2 153 personnes d’une mort certaine. Parmi elles, 1 808 ont été traitées sur place et 416 évacuées vers des structures sanitaires locales, tandis que 10 personnes ont perdu la vie par noyade en mer et 3 autres dans des réserves d’eau.

Tragique accident à El Harrach : 18 morts dans la capitale

Un accident dramatique a endeuillé la capitale algérienne hier : 18 personnes ont perdu la vie et 9 autres ont été blessées lorsqu’un bus de transport de voyageurs est tombé du haut d’un pont dans le cours d’eau de l’oued El Harrach, à Alger, a indiqué la Protection civile.

L’accident s’est produit à 17h46. La Protection civile précise que deux des neuf blessés se trouvaient dans un état critique. Tous ont été secourus et transportés à l’hôpital local, tandis que les corps des victimes ont été transférés à la morgue.

Pour les opérations de secours, 25 ambulances, 16 plongeurs et quatre embarcations pneumatiques ont été mobilisés, selon la direction de la Protection civile. Cet accident vient alourdir un bilan déjà préoccupant en matière de sécurité routière en Algérie.