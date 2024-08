Accidents de la route en Algérie : hausse du nombre de morts cette semaine

Les services de la Gendarmerie nationale ont publié un bilan sombre des accidents de la route survenus cette semaine à travers le pays. Selon le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, 77 personnes ont perdu la vie et 295 autres ont été blessées dans 169 accidents corporels.

Ce chiffre reflète une légère augmentation du nombre d’accidents par rapport à la semaine précédente, où un accident de moins avait été enregistré.

Cette semaine a été marquée par une augmentation significative du nombre de décès, avec huit morts supplémentaires par rapport à la semaine précédente. Malgré cela, une légère baisse du nombre de blessés a été observée, avec six blessés en moins. Le bilan reste toutefois préoccupant, notamment dans les wilayas d’Alger, de Bouira, de Chlef, et d’Oran, où les accidents ont été les plus nombreux.

Quelles sont les causes de ces accidents ?

D’après les informations fournies par le Sergent-chef Amrani, le facteur humain reste la principale cause de ces accidents tragiques. Les conducteurs sont responsables de 149 accidents sur les 169 recensés.

Parmi ces accidents, 44 ont été provoqués par un excès de vitesse, tandis que 17 sont dus à l’inattention du conducteur. En outre, 24 accidents sont survenus à cause de la conduite à gauche, et 14 autres résultent de dépassements effectués sans précaution. Il est également important de noter que les piétons ont été impliqués dans 21 accidents.

Appel à la prudence sur les routes

Face à ces statistiques alarmantes, le Sergent-chef Amrani a réitéré l’importance de respecter le code de la route. Il a insisté sur la nécessité de réduire la vitesse, de maintenir une distance de sécurité adéquate, et de respecter les règles de priorité et la signalisation.

Ces recommandations sont d’autant plus cruciales durant la période estivale, qui enregistre chaque année un nombre élevé d’accidents, accentué par les mauvaises conditions météorologiques dans certaines régions du pays.

Ce rappel à la prudence vise à sensibiliser les usagers de la route et à prévenir de nouveaux drames. Les autorités appellent ainsi chacun à adopter une conduite responsable pour garantir la sécurité de tous sur les routes.