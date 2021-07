Accidents de bus : 9 morts dans un autre drame à Ghardaïa  

À peine 24 heures du grave accident meurtrier survenu à Constantine entre un bus de voyageurs et un camion, laissant 18 victimes, voilà que le scénario se répète à Ghardaïa.

Neuf personnes ont trouvé la mort et 50 autres ont été blessées dans un accident de la route impliquant un bus de transport de voyageurs dans la wilaya de Ghardaïa, selon un communiqué de la protection civile.

Durant la soirée d’hier samedi 10 juillet 2021, vers 21 h 45, un bus de transport de voyageurs est entré en collision avec un camion au niveau de la déviation de poids lourds au niveau de la commune de Bounoura dans la wilaya de Ghardaïa.

27 morts dans deux accidents à Constantine Bordj Badji Mokhtar

Un accident similaire s’est produit durant la soirée de vendredi dernier dans la wilaya de Constantine. En effet, dix-huit personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque.

Onze femmes, 6 enfants et un homme, parmi les voyageurs du bus ont trouvé la mort et 11 autres souffrent de blessures plus ou moins graves, suite à cet accident survenu au lieu-dit Oued Ouarzeg, commune de Beni Hmidane sur la RN 27 Constantine-Jijel.

Durant la même soirée, soit le vendredi 9 juillet, un autre drame routier s’est produit à Bordj Badji Mokhtar dans l’extrême Sud du pays faisant neuf morts et un blessé.

L’accident eu lieu suite à une collision entre un véhicule Toyota 4×4 et un camion au niveau de la RN° 6 à 22 h 55 causant le décès de neuf passagers morts carbonisés et un blessé.