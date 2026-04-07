Accident sur l’autoroute est-ouest : un important tronçon fermé temporairement à la circulation

Une partie de l’autoroute reliant les wilayas de Aïn Defla et de Blida a été temporairement fermée à la circulation, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale. Cette mesure intervient à la suite d’un accident de la route ayant impliqué un camion, dont les débris nécessitent une intervention urgente des équipes spécialisées.

D’après les précisions fournies par les services de la Gendarmerie nationale via la page « Tariki », la circulation est interrompue au niveau de la zone d’Aâja, située dans la commune de Khemis Miliana, en direction de Blida. Cette portion de l’autoroute est considérée comme un axe important pour les automobilistes reliant le centre et l’ouest du pays, ce qui rend cette fermeture particulièrement contraignante pour les usagers.

Une opération de dégagement en cours

Les autorités n’ont pas précisé la durée exacte de cette interruption, mais ont indiqué qu’elle reste liée à l’évolution des opérations sur le terrain. La fermeture de la route a été décidée afin de permettre l’enlèvement des restes d’un camion accidenté. Selon le communiqué, le véhicule impliqué a laissé des débris sur la chaussée, rendant la circulation dangereuse pour les conducteurs.

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Les équipes d’intervention sont mobilisées pour dégager la voie dans les plus brefs délais. Cette opération vise à rétablir les conditions de sécurité nécessaires avant la réouverture de l’axe routier.

Présence renforcée des services de sécurité

La Gendarmerie nationale a confirmé la présence de ses unités sur les lieux de l’accident. Leur mission consiste à sécuriser la zone, organiser la circulation et veiller au bon déroulement des opérations de nettoyage.

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Des mesures ont également été mises en place pour orienter les automobilistes et éviter les embouteillages dans la zone concernée. Les usagers sont appelés à faire preuve de vigilance et à suivre les instructions des agents présents sur place.

Appel à la prudence des conducteurs

Face à ce type de situation, les autorités rappellent l’importance du respect du code de la route et des consignes de sécurité, notamment dans les zones à risque ou en cas d’accident. Les conducteurs sont invités à adapter leur itinéraire en attendant la réouverture de l’autoroute.

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Cette intervention illustre une nouvelle fois la nécessité d’une réactivité rapide des services de sécurité pour limiter les perturbations et garantir la sécurité des usagers. La reprise normale de la circulation dépendra de l’avancement des travaux de dégagement en cours.