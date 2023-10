Accident mortel : une voiture percute violemment deux piétons à Souk Ahras

Hier soir, la Wilaya de Souk Ahras a été le théâtre d’une tragédie routière dévastatrice. Vers 19h10, les services de secours ont été dépêchés en urgence sur la Route Nationale 16, au niveau de la commune d’El Dreïa, relevant de la circonscription de Taoura. Un accident de la route a eu lieu, impliquant une voiture qui a violemment percuté deux piétons.

Ainsi, le bilan de cette collision est donc particulièrement lourd, avec deux pertes tragiques à déplorer. Malheureusement, la première victime a perdu la vie avant même l’arrivée des secours et a été transportée précipitamment vers un établissement hospitalier.

La seconde victime, grièvement blessée, a été immédiatement transférée à la morgue locale par nos équipes médicales.

Cette tragédie rappelle cruellement l’importance de la prudence sur nos routes et souligne l’urgence de respecter scrupuleusement les règles de conduite.

Les autorités compétentes ont donc ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Drame sur la Route Nationale 28 de la Wilaya de Sétif

Parallèlement à cet événement tragique à Souk Ahras, une autre wilaya de l’Algérie, Sétif, a alors été touchée par une catastrophe routière. Vers 19h35, nos services ont reçu un appel à l’aide concernant un accident de la route sur la Route Nationale 28, à la commune d’El Maâdher, qui relève de la circonscription d’Aïn Oulmène.

Cet accident a alors été provoqué par une collision entre une moto et un camion, un choc d’une grande violence. Malheureusement, le bilan de cette tragédie est également douloureux, avec le décès d’un jeune homme âgé de seulement 19 ans. Les secours sont intervenus rapidement, prenant en charge la victime, mais ses blessures étaient trop graves pour être surmontées. Il a été transporté à la morgue de l’hôpital local.

Ces deux accidents routiers poignants rappellent de manière cruciale la nécessité d’adopter une conduite responsable et de respecter strictement les règles de sécurité routière.

Les autorités locales intensifient leurs efforts pour sensibiliser la population à l’importance de la prudence sur les routes, et des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes précises de ces tragédies.