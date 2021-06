Accident mortel d’Ain Naâdja : Le procureur livre les détails de l’enquête

La wilaya d’Alger a été secouée, samedi dernier, par un terrible accident au niveau de la rocade d’Ain Naâdja ayant emporté un jeune homme de 27 ans.

Samedi après-midi, un jeune homme, en compagnie de sa femme, s’était arrêté au bord de la route pour changer la roue de son véhicule, mais un chauffard doublant à droite, sur la voie d’urgence, l’a percuté à une grande vitesse avant de prendre la fuite.

Le chauffard a vite été arrêté par les services de la Gendarmerie nationale au niveau de Gué de Constantine (Alger-Est). Il a, ensuite, été placé en garde à vue avant d’être présenté ce dimanche 7 mai devant le procureur de la république du tribunal de Hussein Day.

Le chauffard placé sous mandat de dépôt

Lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui au tribunal d’Hussein Day, le procureur de la république a annoncé le placement sous mandat de dépôt du chauffard, suite à une présentation devant le juge.

« L’auteur de l’accident a pris la fuite avant d’être arrêté au niveau de l’échangeur autoroutier à l’entrée de la commune de Gué de Constantine par les éléments de la Gendarmerie nationale. Il est né en 1998, célibataire et sans antécédents judiciaires », a fait savoir le procureur.

« Il a subi des examens et des analyses médicaux dont les résultats ont été négatifs et révélaient que le mis en cause n’était pas sous l’effet de l’alcool, ni d’aucun autre stupéfiant », a-t-il précisé.

Poursuivi pour « homicide involontaire » et « délit de fuite pour échapper à la responsabilité pénale et civile », l’auteur de l’accident sera jugé le 14 juin en cours au tribunal d’Hussein Day.