Accident meurtrier à Boumerdès : Tebboune décrète trois jours de deuil et promet une justice implacable

L’Algérie est sous le choc après l’un des accidents de la route les plus meurtriers de ces dernières années. Le renversement d’un bus de transport de voyageurs à Boumerdès a provoqué un lourd bilan provisoire de 25 morts et 44 blessés, mobilisant les secours et les autorités locales.

Face à l’ampleur de cette tragédie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national, avec mise en berne des drapeaux sur l’ensemble du territoire.

Deuil national après l’accident de Boumerdès : trois jours de recueillement décrétés par Tebboune

Dans un communiqué publié ce vendredi par la Présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé l’instauration d’un deuil national à compter de ce jour.

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Durant cette période de trois jours, les drapeaux nationaux seront mis en berne dans toutes les institutions et à travers l’ensemble du territoire national, en hommage aux victimes de l’accident de circulation survenu dans la wilaya de Boumerdès.

Cette décision intervient après la tragédie qui a frappé la région d’El Kerma, dans la daïra de Boumerdès, où un bus de transport de voyageurs a dévié de sa trajectoire avant de se renverser. Le bilan provisoire fait état de 25 décès et de 44 blessés.

Tebboune exprime sa profonde tristesse face au lourd bilan de l’accident

Dans son message, le chef de l’État a fait part de sa « profonde tristesse » après l’annonce de cet accident qui a coûté la vie à plusieurs citoyens.

« Avec davantage de peine et une profonde douleur, j’ai appris la nouvelle de la tragédie de l’accident de la circulation qui a coûté la vie à plusieurs enfants de l’Algérie », a écrit Abdelmadjid Tebboune dans son communiqué.

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Le président de la République a adressé ses condoléances aux familles des victimes, en leur exprimant « ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion ». Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Tragédie à Boumerdès : le ministre de l’Intérieur au chevet des blessés

Quelques heures après le drame, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, s’est rendu dans les établissements hospitaliers ayant accueilli les blessés de l’accident afin de s’enquérir de leur état de santé.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, le ministre a notamment visité l’Établissement public hospitalier Zemirli Slimane d’El Harrach, où il s’est assuré des conditions de prise en charge médicale des victimes et du déploiement de tous les moyens nécessaires à leur traitement.

Saïd Sayoud s’est ensuite rendu à l’hôpital Mustapha Pacha pour poursuivre sa visite auprès des blessés et suivre l’évolution de leur état de santé.

Auparavant, le ministre s’était déplacé sur les lieux de l’accident, dans la wilaya de Boumerdès, afin de constater sur le terrain les conséquences de cette tragédie. Et de suivre les opérations engagées par les services de secours et les autorités locales.

Renversement d’un bus à Boumerdès : Tebboune assure que la justice frappera « d’une main de fer »

Dans son message, Abdelmadjid Tebboune a pointé du doigt les responsables éventuels de ce drame, évoquant les « criminels et terroristes de la route ».

Le chef de l’État a affirmé que la justice interviendra après les investigations qui devront déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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« La justice frappera d’une main de fer et sans aucune indulgence après les enquêtes qui révéleront les circonstances de l’accident », a-t-il déclaré.

L’enquête devra ainsi établir les causes de cette tragédie routière et déterminer les éventuelles responsabilités liées à l’accident.