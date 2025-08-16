Accident de Oued El Harrach : une indemnisation de 100 millions pour les familles endeuillées

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’accorder une aide financière exceptionnelle de 100 millions de centimes aux familles des victimes du dramatique accident de Oued El Harrach, survenu vendredi soir à Alger.
C’est le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, qui a annoncé la décision à la presse, soulignant que le chef de l’État suit de très près l’évolution de la situation. « Le président de la République est profondément affecté par ce drame et veille personnellement à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises », a-t-il affirmé.
Le ministre a ajouté que les modalités de distribution de cette aide financière seront précisées dans un communiqué officiel à venir. Ce geste présidentiel se veut un soutien immédiat aux familles frappées par la tragédie, qui a coûté la vie à 18 personnes et fait 24 blessés, lorsque le bus de transport de voyageurs a chuté d’un pont dans l’oued El Harrach, au niveau de la commune de Mohammadia, dans la capitale.
Le message de condoléances du président Tebboune
À la suite de l’accident tragique survenu à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a transmis un message de condoléances aux familles endeuillées. Dans son message, le chef de l’État a exprimé toute sa peine et sa solidarité face à cette douloureuse épreuve.
“C’est avec une profonde affliction que je me recueille sur l’âme des concitoyens décédés dans le tragique accident qui s’est produit suite à la chute d’un bus dans l’oued El Harrach. En cette douloureuse épreuve qui nous a tous endeuillés, je tiens à présenter mes sincères condoléances et ma profonde sympathie aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d’accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis et d’apporter patience et réconfort à leurs proches”, a écrit le président de la République dans son message de condoléances, tout en souhaitant “prompt rétablissement aux blessés, Inchallah. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”.