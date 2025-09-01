Accident de Oued El Harrach : le parquet d’Alger dément fermement la mort du chauffeur du bus

La tragédie routière survenue à Oued El Harrach un soir d’août,dont le bilan macabre avait profondément ému la nation, refait surface dans l’actualité judiciaire.

Alors que le processus d’enquête se poursuait, une rumeur virulente a envahi les espaces numériques. Annonçant le décès du principal mis en cause.

Dans un communiqué officel publié ce dimanche, la cour de justice d’Alger est sortie du silence pour rétablir la vérité des faits et tordre le cou à une désinformation aux conséquences potentiellement graves pour la sérénité de l’instruction.

Oued El Harrach : le parquet met fin à la rumeur sur le décès du chauffeur du bus

Face à la propagation rapide de fausses informations sur les réseaux sociaux,le parquet près la cour de justice d’Alger a réagi avec célérité et fermeté. Par une communication officielle, l’institution judiciaire a clairement et catégoriquement infirmé la nouvelle relayée en ligne.

Le communiqué stipule, sans aucune ambigüité : « La nouvelle faisant état du décès du chauffeur de bus impliqué dans l’accident du 15 août 2025 est totalement infondée ».

Cette mise au point vise à couper court à toute spéculation et à garantir l’intégrité du processus judiciaire en cours. Empêchant les rumeurs de polluer le travail des magistrats.

La situation actuelle du chauffeur et la procédure en cours

Contrairement aux allégations circulant en ligne, le chauffeur du bus impliqué dans l’accident ayant coûté la vie à dix-huit personnes n’a pas succombé. Le parquet a précisé le cadre légal dans lequel évolue actuellement ce dossier.

L’individu « demeure sous le coup d’une enquête judiciaire instruite par le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beïda. Conformément aux procédures légales en vigueur ». Cette formulation confirme que le mis en cause est toujours sous le contrôle de la justice, son sort judiciaire étant entre les mains de la magistrature instructrice. L’enquête se poursuit donc normalement, suivant méticuleusement les procédures établies par la loi.

L’intervention rapide du parquet d’Alger dans cette affaire souligne l’importance de la lutte contre la désinformation. Surtout lorsqu’elle concerne des dossiers judiciaires sensibles et émotionnellement chargés.

Elle rappelle le rôle crucial des sources officielles face à la viralité souvent anarchique des rumeurs sur internet. Le déroulement de l’enquête sur la tragédie d’Oued Harrach se poursuivra donc à l’abri des fausses nouvelles, dans l’attente des conclusions de la justice.