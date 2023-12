Accident de la route : une collision entre un bus et une voiture fait 10 blessés à M’sila

Hier accident de la circulation s’est produit au niveau de la route nationale 45 dans la municipalité et la circonscription de M’sila. Selon les services de la protection civile, l’accident a eu lieu vers 19h20 à M’sila. Il impliquait une collision entre un bus et une voiture.

L’accident a donc résulté en 10 blessés, tous ayant reçu les premiers soins sur place avant d’être transportés à l’hôpital local.

Décès d’un homme âgé de 74 ans dans un accident à Biskra

Un tragique accident de la route s’est produit sur la route wilaya n°36, la route El Saada, dans la municipalité et la circonscription de Sidi Okba à Biskra. L’accident a eu lieu vers 15h46 à Sidi Okba, impliquant une collision entre une voiture et une moto.

Malheureusement, un homme âgé de 74 ans a perdu la vie dans cet accident. Deux autres personnes, âgées entre 26 et 33 ans, ont été choquées et ont été transportées à l’hôpital local pour recevoir des soins. Le corps de la victime décédée a été transféré à la morgue de l’hôpital de Sidi Okba.

Accidents de la route: bilan de cette semaine

Selon les déclarations du commandant Samir Bouchehit, responsable du bureau de communication au centre d’information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, les dernières données sur la sécurité routière sont préoccupantes. Les unités de la Gendarmerie ont enregistré, dans leurs zones de compétence, 137 accidents de la route, ayant entraîné 40 décès et 207 blessés.

Comparativement à la semaine précédente, ces chiffres révèlent une hausse du nombre d’accidents qui s’élève à deux de plus. Les autorités ont aussi comptabilisé 14 décès de plus, et 18 blessés supplémentaires.

Les zones les plus touchées ont été M’sila avec 8 accidents, suivie par Alger, Bouira et Ain Defla avec 7 accidents chacune.

Ainsi, d’après le commandant Bouchehit, une grande majorité de ces incidents (plus de 85%) sont dus à des erreurs humaines, parmi lesquelles l’excès de vitesse a été identifié comme facteur principal dans 14 des accidents répertoriés pendant cette période.