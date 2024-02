Accident de la route : un incendie routier dévastateur fait 5 victimes à Ain Defla

Ce matin, un tragique accident a endeuillé la wilaya d’Aïn Defla et suscité l’émoi parmi la population. La Protection civile a rapporté la perte de deux vies et trois blessés graves à la suite d’une collision sur l’autoroute, entre Boumedfaâ et Khemis Meliana, dans la wilaya d’Aïn Sultan.

Accident tragique sur l’autoroute d’Aïn Defla : deux morts et trois blessés

L’incident s’est déroulé tôt jeudi matin, lorsque quatre véhicules, dont trois camions et une voiture de tourisme, se sont violemment heurtés, entraînant un incendie spectaculaire au milieu de la voie rapide.

Selon les informations fournies par la Protection civile locale, l’accident s’est produit vers 00h37, sur la portion de l’autoroute en direction ouest, à l’endroit précisément nommé Sidi Abid. Les circonstances exactes de la collision demeurent encore à clarifier, mais il semble que l’accident ait été d’une grande violence, impliquant une série de chocs entre les véhicules.

Accidents de la route en Algérie : le bilan s’alourdit

Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie dans ce tragique événement. L’une des victimes a été gravement brûlée et a été transférée à la morgue de l’hôpital de Khemis Miliana. Par ailleurs, trois autres individus, âgés de 23 à 37 ans, ont été blessés et ont été rapidement conduits à la polyclinique de Boumedfaâ pour y recevoir des soins médicaux d’urgence.

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident. L’évaluation des circonstances et des responsabilités éventuelles est également en cours.

Cet accident tragique n’est pas un évènement isolé. Il y a quelques semaines, le renversement d’un bus en provenance d’El Bayadh et se dirigeant vers la wilaya de Sidi Bel Abbès a fait 48 blessés dont certains graves sur la RN7.