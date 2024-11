Accident de la route : Un bus dérape, et fait 13 victimes

Samedi matin, un accident de la circulation a eu lieu dans la commune de Dar El Beida, à Alger, suite au dérapage d’un bus de transport de personnel. L’incident s’est produit vers 07H11 sur la RN 11, près de la mosquée Mohamed Kettou. Selon les informations fournies par la Direction générale de la Protection civile, l’accident a fait 13 blessés de gravité variable.

Les secours ont été rapidement mobilisés, et six ambulances ont été envoyées sur place pour prendre en charge les victimes.

Après avoir reçu les premiers soins, les blessés ont été évacués vers l’hôpital local pour des soins plus approfondis. Heureusement, aucune victime n’a été déclarée décédée, mais cet accident souligne encore une fois les risques constants auxquels sont confrontés les usagers de la route, notamment dans les zones urbaines à fort trafic.

Accidents de la route : quel est le bilan de la semaine ?

Sur le plan national, les accidents de la route continuent de poser un grave problème de sécurité publique. En effet, durant la semaine écoulée, les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré 152 accidents de la route, causant la mort de 53 personnes et blessant 232 autres.

Selon le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, responsable de la communication au Centre d’information et de coordination routière, les principaux facteurs à l’origine de ces accidents demeurent le comportement des conducteurs. L’excès de vitesse a été la cause principale de nombreux accidents, suivie de la conduite à gauche et de l’inattention.

De plus, des piétons ont également été responsables de plusieurs accidents, rappelant l’importance d’une vigilance accrue de tous les usagers de la route. Les wilayas de Bouira, Médéa, Ain Defla et Oran ont enregistré les bilans les plus lourds, avec des chiffres préoccupants d’accidents et de victimes.

Malgré ce bilan dramatique, les chiffres ont montré une baisse significative par rapport à la semaine précédente. Le nombre d’accidents a diminué de 10, les décès ont baissé de 21 et le nombre de blessés a chuté de 15. Bien que cette amélioration soit un signe positif, elle reste insuffisante face à la réalité de l’insécurité routière dans le pays.