Accident de la route en Algérie : quel est le bilan de ces 1ers mois de 2024 ?

Les services de la Gendarmerie nationale ont publié un rapport préoccupant sur les accidents de la route, enregistrant 2082 morts et 8821 blessés en seulement huit mois.

Le Commandant Djamel Grini, représentant du département de la sécurité routière, a expliqué que la majorité de ces accidents sont dus au non-respect du code de la route.

Selon lui, les conducteurs sont responsables de 5050 accidents, tandis que les piétons en ont causé 528. Le rapport souligne également l’implication de véhicules de transport de marchandises et de voyageurs dans 1150 accidents, causant 354 décès.

La Protection civile appelle à la prudence

De son côté, Arezki Nait Braham, représentant de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), a mis en avant le nombre alarmant de 1513 décès survenus sur les lieux des accidents et plus de 62 000 blessés.

Il a exhorté les citoyens à faire preuve de vigilance, particulièrement en période d’intempéries, et à suivre les prévisions météorologiques pour éviter les zones dangereuses telles que les oueds.

La Protection civile rappelle l’importance de la prudence au volant, surtout lors de conditions climatiques défavorables.

Une baisse des accidents, mais une vigilance toujours nécessaire

Le bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale montre une légère baisse des accidents de la route en zones urbaines entre le 24 et le 30 septembre.

En effet, 14 personnes ont perdu la vie et 455 autres ont été blessées dans 389 accidents. Bien que le nombre d’accidents et de blessés ait légèrement diminué, celui des décès a augmenté.

La Sûreté nationale attribue ces accidents principalement au facteur humain, notamment à cause du non-respect du code de la route, de l’excès de vitesse, et du manque de concentration au volant. La Direction générale de la Sûreté nationale réitère son appel à la prudence et rappelle aux citoyens l’importance du respect des règles de circulation.