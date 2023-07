Accident de la route à Tamanrasset : les personnes gravement brûlées pris en charge

Suite à l’accident de la route survenu ce matin, mercredi, sur la route nationale n°1, le ministre de la Santé Kawther Kreiko, s’est rendu dans la wilaya de Tamanrasset afin d’évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires pour soutenir les blessés et les familles des victimes de cet accident.

L’accident a impliqué une collision et un incendie entre un véhicule utilitaire et un bus de transport de voyageurs reliant les wilayas d’Adrar et de Tamanrasset.

Le ministre fera le point sur les opérations de premiers secours et veillera à l’évacuation des personnes gravement brûlées vers l’hôpital spécialisé dans les grands brûlés de Zeralda, où elles recevront les soins médicaux nécessaires.

De plus, le ministre rencontrera les familles des victimes pour leur présenter ses sincères condoléances et exprimer sa sympathie face à leur immense perte.

Une enquête ouverte

Selon un communiqué publié par le Procureur de la République près le Conseil judiciaire de Tamanrasset, une enquête a été ouverte suite à l’accident de la circulation survenu mercredi à l’aube.

L’accident s’est produit au village d’Otole, situé à environ 20 km de la ville de Tamanrasset, lorsqu’un bus de transport de passagers en provenance de l’État d’Adrar et se dirigeant vers Tamanrasset est entré en collision frontale avec un véhicule utilitaire chargé de carburant, entraînant l’incendie des deux véhicules.

Le Procureur de la République près le Conseil judiciaire de Tamanrasset s’est rendu sur les lieux de l’accident et a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale.