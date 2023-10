Accident de la route à Saïda : deux décès tragiques à déplorer

La route nationale 94, dans la région d’Aïn El Zarka, a été le théâtre d’une tragédie ce samedi. Selon un communiqué émis par la Direction Générale de la Protection Civile, un accident de la route s’est produit vers 22h58, impliquant deux véhicules à la hauteur de la commune d’Ouled Khaled, relevant de la circonscription de Sidi Bou Baker.

Le bilan de cet accident est tragique, avec deux personnes décédées et quatre autres blessées, toutes dûment prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier local. Les deux victimes décédées ont quant à elles été transférées à la morgue de cet établissement médical.

Cet incident rappelle une fois de plus l’importance de la prudence sur les routes et la nécessité de respecter les règles de conduite. Les autorités compétentes appellent les automobilistes à faire preuve de responsabilité pour éviter de telles tragédies.

Drame à Mila : une personne décède dans un accident

Le département de la Protection Civile est intervenu aujourd’hui vers 20h10 pour répondre à un accident survenu sur la route nationale 100, près de la commune de Mechta Eskort, relevant de la circonscription de Chelghoum Laid, dans la wilaya de Mila.

L’accident a impliqué un véhicule qui a dérapé et chaviré, causant un décès et blessant grièvement une autre personne. La victime décédée, un homme âgé de 42 ans, a été transportée à la morgue du centre hospitalier local, tandis que le blessé a été pris en charge et transféré au même établissement médical pour recevoir les soins nécessaires.

Ces tragédies routières nous rappellent donc l’importance de la vigilance et du respect des règles de sécurité routière. Il est crucial de rester prudent sur les routes pour éviter de telles pertes en vies humaines. Les autorités locales appellent à la sensibilisation des conducteurs à l’importance de la sécurité routière.