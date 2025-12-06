Accident de la route : 9 morts et 10 blessés dans le renversement d’un bus

La wilaya de Béni Abbès a été frappée par un accident de la route d’une extrême gravité ce samedi. Un bus de transport de voyageurs a dérapé puis s’est renversé sur la Route Nationale 50 (RN 50), causant un lourd bilan humain, encore provisoire.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Protection Civile Algérienne, les faits se sont produits sur la RN 50 en direction de Béchar, au niveau de la commune et Daïra de Tebalbala.

L’accident a malheureusement entraîné le décès de neuf personnes et fait dix blessés.

Les unités de la Protection Civile ont été mobilisées immédiatement. La nature de l’accident, une déviation suivie du renversement de la carcasse, rend les opérations de secours délicates. L’opération de secours et d’évacuation des victimes est toujours en cours sur les lieux, soulignant l’urgence et la complexité de la situation pour les équipes de sauvetage.

Une enquête devrait être ouverte par les autorités compétentes, notamment la Gendarmerie Nationale, afin de déterminer les causes exactes de ce drame.

Ce nouvel accident vient tristement rappeler la fréquence et la gravité des drames de la route qui frappent régulièrement l’Algérie, en particulier sur les longs tronçons routiers du Grand Sud. La RN 50, comme beaucoup d’axes désertiques, est réputée pour ses dangers (fatigue, vitesse excessive, ensablement, état des véhicules).

La Protection Civile joue un rôle crucial dans ces zones reculées. Face à l’éloignement des centres hospitaliers et à l’isolement de certaines routes, la rapidité et l’efficacité des équipes de secours sont vitales. Ainsi, leur mobilisation, comme celle en cours à Tebalbala, est un maillon essentiel pour minimiser les conséquences humaines de ces catastrophes.

La Protection Civile Algérienne : un rythme d’une alerte toutes les 38 secondes

La Direction Générale de la Protection Civile Algérienne a fait état d’une activité particulièrement intense au cours des dernières 24 heures, s’étendant du 05 au 06 décembre 2025. Le total des interventions enregistrées a atteint le chiffre impressionnant de 2231 interventions, illustrant une mobilisation constante de ses équipes, soit un rythme d’un appel à l’aide toutes les 38 secondes.

Malheureusement, les routes demeurent un théâtre de drames, nécessitant 116 interventions pour les seuls accidents de la circulation. Ces événements tragiques ont coûté la vie à 2 personnes, et ont également fait 146 blessés qui ont été pris en charge par les secours.

Parallèlement, la Protection Civile a agi face aux dangers domestiques. 11 interventions ont été signalées pour des incidents liés au gaz, permettant d’apporter les premiers soins à 22 personnes. Il est à noter, et c’est un point positif, qu’aucune perte humaine n’a été déplorée dans ces incidents d’asphyxie durant cette période.

Au-delà des urgences routières et des incidents liés au gaz, l’activité de la Protection Civile s’est répartie sur l’évacuation sanitaire avec 1586 interventions, la gestion des incendies urbains et industriels (38), et d’autres accidents divers totalisant 439 interventions. Une activité de couverture préventive a également été menée à 33 reprises. Ces chiffres témoignent de la polyvalence et de l’engagement permanent des services de secours sur tout le territoire.