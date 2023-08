Accident de jet ski à Mers el Hadjadj : le suspect condamné, justice rendue

Nouveau dénouement dans l’affaire de la fillette percutée par un jet ski sur une plage d’Oran. La justice a rendu son verdict dans l’affaire du tragique de l’accident qui a coûté la vie à une petite fille à Mers el Hadjadj ce dimanche.

La cour d’Oran a annoncé l’arrestation du suspect présumé responsable de cet événement dramatique.

Accident de jet ski à Mers el Hadjadj : 2 ans fermes à l’encontre de l’accusé

Suite à l’accident, les autorités ont rapidement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie et identifier les responsabilités. Grâce aux preuves et aux témoignages recueillis, le suspect a été arrêté et présenté devant la cour d’Arzew pour répondre de ses actes.

Après un procès minutieux, le tribunal a rendu son verdict, reconnaissant l’accusé coupable d’homicide involontaire , mais aussi, de mise en danger de la vie d’autrui. Confronté aux conséquences tragiques de ses actions, l’accusé a été condamné à deux ans de prison ferme.

Un accident coute la vie à une fillette de 10 ans

Survenu à Mers el Hadjadj quelques jours plus tôt, ce drame a secoué toute la cote oranaise. La fillette âgée de 10 profitait d’une journée détente avec sa famille au bord de l’eau lorsqu’elle a été percutée de plein fouet par les hélices d’un jet ski.

Choqués, les baigneurs présents sur la plage appellent la protection civile qui arrive sur le champ pour tenter de réanimer la victime. Malheureusement, l’accident entraine une grave hémorragie qui lui coûtera la vie. Elle succombe quelques instants plus tard à ses blessures sous les yeux horrifiés de sa famille et des estivants.

