Accident de circulation : un bilan inquiétant en une semaine

La Sûreté nationale algérienne a indiqué que plus de 327 accidents de la route ont eu lieu sur le territoire national en moins d’une semaine.

Les services de la sûreté nationale ont déclaré ce samedi 24 juillet 2021 avoir enregistré 327 accidents graves de la circulation au niveau urbain au cours de la période du 13 au 19 juillet 2021, faisant 13 morts et plus de 363 blessés.

En effet, d’après un communiqué rendu public par la Direction générale de la sécurité nationale, le nombre d’accidents de la circulation a légèrement diminué de trente-sept pour cent par rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière, ainsi qu’une diminution du nombre de blessés de 113, mais, cependant avec le même nombre de décès enregistrés.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents avec un taux de 95%

Par ailleurs, les chiffres avancés par la commission nationale de la Sécurité routière indiquent que les causes de ces accidents sont principalement dues au facteur humain avec un pourcentage de plus de 95 %, résultant du non-respect du code de la route, du non-respect de la distance de sécurité, de la vitesse excessive, de la fatigue et du manque de concentration lors de la conduite, en plus d’autres raisons liées au mauvais fonctionnement du véhicule.

Dans ce contexte, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a réitéré son appel aux usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route et de s’arrêter régulièrement en cas de fatigue, rappelant qu’un numéro de secours est à la disposition des citoyens vingt-quatre heures sur vingt-quatre.