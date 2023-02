Accident de bus à Tikejda : la responsabilité du chauffeur confirmée

Le Procureur de la République près le Tribunal de Bouira a annoncé que les inspections et enquêtes préliminaires sur l’accident de bus à Tikejda, qui a fait 10 morts et des dizaines de blessés, ont montré la responsabilité exclusive du chauffeur de bus qui qui fait partie des décès.

Un communiqué du tribunal de Bouira a indiqué que le conducteur décédé avait commis un dépassement dangereux qui lui fait perdre le contrôle du bus.

Le Procureur de la République a également annoncé que la loi garantit l’indemnisation des victimes et ce conformément à ce que dit la loi.

En effet, 10 personnes ont trouvé la mort et 35 autres ont été blessées, le vendredi 24 février, quand leur bus est tombé dans un ravin, avait annoncé la protection civile. En provenance d’Alger et à destination de Tikejda, une ancienne station de ski très prisée des touristes locaux, l’autobus a fait une chute de 200 mètres dans un ravin près de la localité d’El Asnam, a précisé la même source.

Tous les blessés ont été transférés à l’hôpital de Bouira, proche du lieu de l’accident. La région de montagneuse de Tikejda est un lieu de villégiature apprécié par les citoyens qui s’y rendent nombreux, notamment après les importantes chutes de neige de ces dernières semaines.

Bilan des accidents de la route du 14 au 20 février 2023

7 personnes ont trouvé la mort et 431 autres ont été blessées dans 372 accidents de la route survenus en zones urbaines entre le 14 et le 20 février 2023, selon un bilan rendu public jeudi passé par les services de la Sûreté nationale.

Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (+96%), notamment en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l’excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration au volant, outre l’état du véhicule, selon la même source.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24.