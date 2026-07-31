Accident de bus à Boumerdès : le bilan s’alourdit

Quelques heures seulement après le terrible accident survenu ce vendredi matin dans la région de Berrahmoun El-Karma (wilaya de Boumerdès), la tragédie prend une ampleur encore plus dramatique.

Selon un nouveau point de situation publié vers 19h par la Direction générale de la Protection civile, le bilan de la catastrophe s’est une nouvelle fois alourdi, passant de 25 à 27 décès. Le nombre de blessés s’établit désormais à 42 personnes, prises en charge dans différents établissements sanitaires.

Alors que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national et promis une sévérité absolue de la justice face aux « criminels de la route », les autorités ont intensifié leur mobilisation sur le terrain tout au long de la journée.

Mobilisation au plus haut sommet de l’Exécutif

Sur instruction directe du chef de l’État, le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu sur les lieux du drame ainsi que dans plusieurs structures hospitalières pour s’enquérir des conditions de prise en charge des rescapés.

Accompagné d’une délégation ministérielle — comprenant le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé et le Directeur général de la Sûreté nationale —, Sifi Ghrieb s’est notamment déplacé au CHU Mustapha Pacha, à l’hôpital de Boumerdès, à l’EPH Salim Zemirli d’El Harrach et au CHU Bab El Oued.

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Tout en présentant les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, le Premier ministre a lancé un appel solennel aux conducteurs de transports de voyageurs, les exhortant au « plus grand sens des responsabilités » et au respect strict des consignes de sécurité pour éviter de nouvelles hécatombes.

Urgence sanitaire et soutien aux familles

En parallèle, le ministre de la Santé, le Professeur Mohamed Seddik Aït Massoudane, a inspecté l’hôpital de Thénia pour évaluer la chaîne de soins. Il a salué la réactivité des équipes médicales et assuré que le suivi thérapeutique des blessés serait garanti jusqu’à leur rétablissement complet.

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Pour accompagner les proches des victimes arrivés sur place, une chaîne de solidarité s’est organisée. Sur directive de Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, deux établissements publics des maisons de jeunes (Corso et El Karma) ont été réquisitionnés en urgence afin d’offrir l’hébergement et la restauration nécessaires aux familles endeuillées.